مشوار تيري مع تشيلسي يصل نهايته

يصل مشوار المدافع والقائد جون تيري مع فريقه الاول والوحيد تشلسي بطل انكلترا الى نهايته في ختام الموسم الحالي بحسب ما كشف اليوم الاحد بعد التأهل الى الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس المحلية.



وكشف تيري (35 عاما) بعد الفوز على ميلتون كينس دونز 5-1 ان تشلسي لن يجدد عقده الذي يصل الى نهايته اوائل الصيف المقبل، ما يعني ان المغامرة التي بدأت مع الفرق العمرية عام 1995 ثم مع الفريق الاول عام 1998 وقادته الى احراز لقب الدوري اربع مرات والكأس 5 مرات وكأس الرابطة 3 مرات ودوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" مرة واحدة، ستصل الى نهايتها.



وقال تيري انه دخل في مفاوضات مع ادارة النادي "الاسبوع الماضي قبل لقاء ارسنال (1-صفر في الدوري) ولن يتم التجديد. لم تكون نهاية حالمة. لن اعتزل وانا لاعب في صفوف تشلسي".



وخاض تيري اكثر من 700 مباراة بقميص تشلسي وهو توج معه بـ16 من الالقاب الـ25 التي احرزها النادي اللندني في تاريخه وتبقى ابرزها على الاطلاق في دوري ابطال اوروبا عام 2012 حين تغلب على بايرن ميونيخ الالماني في معقله "اليانز ارينا" بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل الطرفين 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي.



وواصل تيري: "انها محاولتي الاخيرة في مسابقة الكأس وبالتالي اريدها ان تكون جيدة. انه موسم كبير بالنسبة لي واريد التقدم فيه - ليس فقط في هذه المسابقة بل في الدوري الممتاز ايضا. عرفت بالامر قبل مباراة ارسنال وكنت اتوقع ذلك من الناحية الذهنية. علينا تقبل الامر ومواصلة حياتنا".



وتابع: "قالوا بانه عندما يأتي المدرب الجديد (الذي سيستلم المنصب خلفا للهولندي غوس هيدينك)، قد تتغير الامور، لكن في الوقت الحالي الجواب هو كلا (لن يمدد عقده). اردت جوابا الان، كما كانت الحال كل مرة في شهر كانون الثاني/يناير لان الامور تحتاج في بعض الاحيان الى الكثير من الوقت كي تحسم".



واردف قائلا: "لكن لسوء الحظ كان الجواب كلا. لن تكون نهاية خيالية، لن اعتزل كلاعب في صفوف تشلسي، هذا الامر سيحصل في مكان اخر"، مشيرا الى تأثره كثيرا بقرار الادارة حيث احتاج لبضعة ايام كي يستوعبه، "لكن كما قلت، علمت بالامر قبل مباراة ارسنال وادائي لن يتغير، الطريقة التي اتمرن بها (لن تتغير)، وما اقدمه للفريق. اريد تقديم كل شيء لكي انهي مشواري في القمة ولكي تبقى علاقتي بالنادي جيدة 100%".



واشار تيري الى انه تحدث مع الادارة عن امكانية عودته للفريق بعد اعتزاله من اجل مساعدته بطرق اخرى، مؤكدا بانه لا يوجد اي لاعب اكبر من النادي "وكنت احبذ استمراري معه لكن النادي يسير باتجاه مختلف. من المؤكد انه سيوقع مع قلب دفاع رائع او اثنين. اريد العودة كمشجع لتشلسي في الاعوام اللاحقة برفقة اولادي من اجل مشاهدتهم وهم يحققون نتائج رائعة. لكن لسوء الحظ هذا لن يحصل وانا موجود لكني اريد رؤيتهم يحققون نتائج جيدة. سيكون عامي الاخير واريد انهائه في القمة".