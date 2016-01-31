نابولي ينتصر بخماسية ويتصدر الدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزه 12 على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عندما فاز 4-صفر خارج أرضه على كييفو لكن ذلك لم يكن كافيا لانتزاع القمة بعد فوز نابولي 5-1 على إمبولي الأحد.



وأحرز جونزالو هيجوين هدف التعادل لنابولي ليرفع رصيده إلى 22 هدفا بالدوري هذا الموسم كما أضاف خوسيه كايخون هدفين.



وجاءت باقي الخماسية بواسطة لورينزو إينسيني وهدف من ميكيلي كامبوريسي بطريق الخطأ في مرماه ليصل نابولي إلى 50 هدفا في 22 مباراة ويواصل سعيه للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 1990.



وسجل ألفارو موراتا هدفين ليوفنتوس في الشوط الأول قبل أن يضيف أليكس ساندرو والمبدع بول بوجبا هدفين في الشوط الثاني.



وتعثر فيورنتينا بتعادله دون أهداف مع جنوة بينما بقي فيرونا فريق الذيل بلا أي انتصاره بتعادله السلبي مع تورينو.



وانتهت أيضا مباراة أودينيزي على أرضه مع لاتسيو بلا أهداف بينما سجل ماتيا ديسترو هدفا في الدقيقة 88 ليقود بولونيا للفوز

3-2 على سامبدوريا الذي حول تأخره بهدفين إلى تعادل.



ويتصدر نابولي الدوري برصيد 50 نقطة ويتقدم بنقطتين على يوفنتوس بينما يتأخر فيورنتينا بست نقاط أخرى ويحتل المركز الثالث.



وكاد هيجوين أن يتقدم بهدف مبكر لنابولي من مدى قريب لكن لوكاس شوروبسكي حارس إمبولي أنقذ الكرة ببراعة.



لكن إمبولي تقدم بهدف على عكس سير اللعب بتسديدة من لياندرو باريديس اصطدمت بأحد لاعبي نابولي ودخلت المرمى بالدقيقة 28.



وتأخر نابولي - بقيادة مدربه ماوريتسيو ساري أمام فريقه السابق - لمدة خمس دقائق قبل أن يرسل إينسيني كرة قابلها هيجوين إلى داخل المرمى. وبعد أربع دقائق سجل إينسيني هدفا رائعا من ركلة حرة ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف هذا الموسم.



وأرسل كايخون كرة عرضية حولها كامبوريسي بطريق الخطأ في مرماه بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يحرز كايخون هدفين في آخر عشر دقائق ليحقق نابولي فوزه السادس على التوالي.

وحقق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، فوزه الثاني عشر على التوالي في بطولة إيطاليا لكرة القدم إثر تغلبه خارج ملعبه على كييفو فيرونا برباعية نظيفة في المرحلة الثانية والعشرين الأحد.

وتصدر فريق السيدة العجوز الترتيب مؤقتا رافعا رصيده الى 48 نقطة مقابل 47 لنابولي الذي يلعب لاحقا مباراة سهلة على ملعبه ضد امبولي.

وكان يوفنتوس حقق انتصارين هامين في الايام الماضية، الاول على روما 1-صفر بفضل مهاجمه الصاعد بسرعة صاروخية الارجنتيني باولو ديبالا، ثم على انتر ميلان بثلاثية نظيفة في الكأس.

وافتتح المهاجم الاسباني الفارو موراتا التسجيل من مسافة قريبة ليتابع الكرة داخل الشباك (6)، وجاء هدفه الثاني صورة طيق الاصل عن الاول (40).

وفي الشوط الثاني، مرر الفرنسي بول بوغبا كرة متقنة داخل المنطقة باتجاه البرازيلي اليكس ساندرو تابعها داخل الشباك (61)، قبل ان يقوم الاخير بمجهود فردي رائع مختتما مهرجان فريقه من الاهداف (67).