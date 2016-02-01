برشلونة يعير مونتويا إلى ريال بيتيس

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الاثنين، انتقال ظهيره الأيمن مارتن مونتويا إلى صفوف ريال بيتيس، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأنهى مونتويا فترة إعارة غير ناجحة مع إنتر ميلان الإيطالي في النصف الأول من الموسم الحالي، وعاد إلى الدوري الإسباني عبر بوابة بيتيس.

وخرج مونتويا 24 عاما، من حسابات لويس انريكي المدير الفني لبرشلونة الموسم الماضي، وانتقل إلى إنتر ميلان معارا، لكنه لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط مع الفريق.

واجتاز مونتويا لاعب المنتخب الإسباني للشباب تحت 23 عاما سابقا، الفحوص الطبية في بيتيس ليكمل خطوة انتقاله رسميا إلى الفريق.