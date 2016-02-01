ثلاثية رونالدو تقود مدريد إلى سحق إسبانيول

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف، ليقود ريال مدريد لمواصلة التألق على أرضه والفوز 6-صفر على ضيفه إسبانيول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد.



وتقدم ريال 3-صفر في أول 16 دقيقة بأهداف كريم بنزيمة ورونالدو وجيمس رودريجيز ثم أضاف رونالدو هدفين بينما جاء الهدف السادس عن طريق أوسكار دوراتي بطريق الخطأ في مرماه قرب النهاية.



ورفع رونالدو رصيده إلى 19 هدفا ليتقاسم صدارة هدافي الدوري مع لويس سواريز مهاجم برشلونة بينما يملك بنزيمة 18 هدفا.



ولدى ريال مدريد 47 نقطة في المركز الثالث ويتأخر بنقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بينما يتصدر برشلونة الدوري برصيد 51 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.



وهذا الفوز الثالث على التوالي لريال تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان في استاد سانتياجو برنابيو بعدما فاز 5-صفر على ديبورتيفو كورونيا و5-1 على سبورتنج خيخون. وتعثر ريال في ضيافة ريال بيتيس في الجولة الماضية بالتعادل 1-1.



وسيستمر بحث جاري نيفيل مدرب بلنسية عن فوزه الأول في الدوري بعد خسارة فريقه 1-صفر على ملعبه أمام سبورتنج خيخون المتواضع.



وخاض نيفيل مدافع انجلترا ومانشستر يونايتد السابق - الذي بدأ أول مهمة تدريبية له في ديسمبر الماضي - ثماني مباريات مع بلنسية في الدوري بدون أي انتصار.



وتراجع بلنسية للمركز 12 بعد فشله في تحقيق الفوز في آخر 11 مباراة بالدوري هذا الموسم منها أثناء اللعب تحت قيادة المدرب السابق نونو ليكون أسوأ موسم للفريق منذ 1986.



ومنح هدف سجله أنطونيو سانابريا من ركلة جزاء - احتسبت بعد خطأ من دانيلو ضد خوني رودريجيز - الفوز لخيخون في الدقيقة 50.



وأهدر ألفارو نيجريدو مهاجم بلنسية عدة فرص كانت أخطرها ضربة رأس ارتدت من القائم في الدقيقة 57.



واعتمد نيفيل على نيجريدو - الذي تجاهله نونو لكنه قدم مباراة ضعيفة - عندما أطاح بكرة من داخل منطقة الجزاء بعيدا عن المرمى بعد ثلاث دقائق من البداية.



وفشل نيجريدو في افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول عندما تصدى الحارس إيفان كويار لتسديدته.



وهدد خيخون مرمى بلنسية في مرات قليلة لكنه تقدم بعد تدخل عنيف لدانيلو سجل منه سانابريا من ركلة جزاء.



وارتدت ضربة رأس نيجريدو من القائم بعد متابعة ركلة ركنية. واستمر نجريدو في إضاعة الفرص حيث سدد مرتين بعيدا عن المرمى رغم انفراده بالحارس في آخر ربع ساعة وسط تماسك خيخون