زيدان: العمل في ريال مدريد ليس سهلاً

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الأسباني أن ما يقوم به مع فريقه الجديد منذ أن تولى مسؤوليته الفنية ليس بالشيء السهل على الإطلاق.

وقال زيدان عقب فوز ريال مدريد 6 / صفر على منافسه اسبانيول الأحد في الدوري الأسباني: "قدمنا مباراة جيدة للغاية واندمجنا فيها بشكل جيد وهذا هو الأهم ولكن ما نقوم به ليس سهلا على الإطلاق".

وحقق ريال مدريد في مباراة أمس ثالث نتائجه الكبرى على ملعب سانتياجو بيرنابيو منذ قدوم زيدان وتوليه المسؤولية الفنية للفريق خلفا للأسباني رافايل بينتيز.

وبتلك النتيجة، حل ريال مدريد خلف جاره أتلتيكو مدريد في ترتيب الدوري الأسباني بفارق نقطة واحدة فقط وبفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر.

وفي معرض رده على سؤال عن الكولومبي خاميس رودريجيز، أشاد زيدان بالمستوى الفني للاعب وبالعمل الذي يقوم به "بدون الكرة".

وفيما يتعلق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في لقاء أمس، قال زيدان: "عندما لا يقوم كريستيانو بتسجيل ثلاثة أهداف فهذا يعني أنه ليس جيدا لأننا تعودنا منه على هذا الأمر، إنه يتمتع بطموح كبير للغاية وقام بعمل هجومي ضخم اليوم".

وأوضح زيدان أن اللاعب الروسي دينيس تشيرشيف قد يغادر ريال مدريد اليوم الاثنين، في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية في القارة الأوروبية.

وتحدث زيدان عن اللاعب الروسي الذي تسبب في إقصاء ريال مدريد من بطولة كأس ملك أسبانيا بداعي إشراك لاعب موقوف: "لا يزال هناك فرصة لرحيل تشيرشيف، إنه لاعب جيد ويعمل بشكل رائع ويحتاج للمشاركة، أتمنى له الأفضل".

