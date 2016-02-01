كلوب عن غوارديولا: مرحباً بأفضل مدربي العالم

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن مانشستر سيتي تعاقد مع أفضل مدرب في العالم وهو الاسباني بيب غوارديولا.

والتقى كلوب وجها لوجه من قبل مع غوارديولا في البوندسليجا من خلال عمل الاول مع بوروسيا دورتموند وتدريب الثاني لنادي بايرن ميونيخ.

واعلن سيتي الاثنين أن غوارديولا سيخلف المدرب الحالي للفريق التشيلي مانويل بيليجريني في نهاية الموسم الحالي.

وقال كلوب لصحيفة "دايلي اكسبريس" "ليس لدي أي نصائح، في بايرن ميونيخ قدم غوارديولا مسيرة متميزة، ولكن عندما يأتي إلى هنا سيحظى باستقبال حافل مثلما حدث معي عندما جئت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "إنه احد افضل المدربين في العالم، لا يوجد شك في ذلك، لقد عمل مع بايرن ميونيخ وبرشلونة والان امامه مسيرة جديدة مع مانشستر سيتي".

وأشار "بيب فاز بكل الألقاب في اسبانيا وكل الألقاب في ألمانيا، لذا اعتقد أنه سيفوز بكل شيء في إنجلترا".

وأوضح "اعرفه لكن ليس بالشكل الكاف لكي اعرف اهدافه الحقيقية أو الأسباب التي دفعته للقدوم إلى هنا".

