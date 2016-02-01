كوبان الروسي ينهي عقد أرشافين

أعلن نادي كوبان كراسنودار، المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، أنه ألغى عقد لاعب وسطه أندريه أرشافين لاعب منتخب روسيا ونادي ارسنال الإنجليزي السابق.

وتم إلغاء عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما بالتراضي بين الطرفين.

وقال النادي الروسي في بيان: "يود نادي كوبان كرسنودار أن يوجه الشكر إلى أندريه أرشافين على الوقت الذي أمضاه في صفوف النادي، ويتمنى له كل نجاح توفيق في مستقبله المهني مع اللعبة في أي دور يضطلع به".

وشارك قائد منتخب روسيا السابق في 74 مباراة دولية أحرز خلالها 17 هدفا وتألق خلال بطولة أوروبا 2008.

وكان أرشافين أمضى بعض الوقت في أرسنال قبل العودة إلى ناديه الروسي زينيت سان بطرسبرج.

وانضم أرشافين إلى كوبان كرسنودار في يوليو الماضي، وشارك في ثماني مباريات في الدوري المحلي الممتاز لكنه لم يحرز خلالها أي أهداف.