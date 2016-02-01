ميلان يؤكد رحيل الهولندي دي يونغ

أكد ميلان سادس الدولي الإيطالي لكرة القدم الاثنين، تخليه عن خدمات لاعب الوسط الهولندي نايجل دي يونغ بمفعول فوري، وذلك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

ولم يشارك دي يونغ سوى في خمس مباريات مع ميلان هذا الموسم، وترك خارج التشكيلة التي فازت على إنتر ميلان 3-صفر أمس الأحد في الدوري المحلي.

وكشف ميلان في بيان أن فسخ العقد تم باتفاق متبادل مع دي يونغ، متمنيا للاعب التوفيق في المستقبل.

وكان لاعب الوسط الهولندي البالغ من العمر 31 عاما التحق بميلان في 2012 بعد ثلاثة أعوام ونصف مع مانشستر سيتي الإنكليزي.

وارتبط اسم دي يونغ مؤخرا بانتقال محتمل الى الدوري الاميركي من اجل الدفاع عن الوان لوس انجليس غالاكسي.