ميلان يكتسح الإنتر بثلاثية نظيفة

أهدر انترناسيونالي ركلة جزاء عندما كان متأخرا بهدف وخرج مدربه روبرتو مانشيني مطرودا ليخسر 3-صفر أمام جاره ميلانو في مباراة قمة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وسدد البديل ايكاردي ركلة الجزاء في القائم بعد دقائق من نزوله أرض الملعب كبديل، ليهدر انترناسيونالي فرصة للتعادل بعدما تقدم أليكس لميلانو في الشوط الأول.

وعمق كارلوس باكا ومباي نيانج جراح انترناسيونالي سريعا بهدفين آخرين لميلانو الذي لم يفز على جاره في آخر ثلاث مواجهات جمعت بينهما.

وفي قت سابق اليوم حقق يوفنتوس حامل اللقب الانتصار 12 على التوالي في الدوري بعدما اكتسح مضيفه كييفو 4-صفر لكن هذا لم يكن كافيا لانتزاع القمة من نابولي الذي سحق امبولي 5-1 بفضل تألق المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوين.

وسجل خوسيه كايخون هدفين فيما اكتملت الخماسية عبر لورينزو إينسيني وميكيلي كامبوريسي لاعب امبولي بطريق الخطأ في مرماه ليرفع نابولي رصيده 50 هدفا في 22 مباراة ويواصل سعيه للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 1990.

وأحرز ألفارو موراتا هدفين ليوفنتوس في الشوط الأول قبل أن يكمل أليكس ساندرو وبول بوجبا رباعية حامل اللقب في الشوط الثاني.

ويملك نابولي 50 نقطة من 22 مباراة متقدما بنقطتين على يوفنتوس بينما يأتي فيورنتينا في المركز الثالث وله 42 نقطة بعد تعادله بدون أهداف مع جنوة.

ويحتل انترناسيونالي المركز الرابع برصيد 41 نقطة فيما ظل ميلانو في المركز السادس وله 36 نقطة.

وشارك ايدر المولود في البرازيل منذ البداية على حساب ايكاردي لكنه أهدر فرصة سهلة في الدقيقة السادسة عندما سدد ضربة رأس خارج المرمى من مدى قريب.

وبعد دقيقة واحدة بدا أن لوكا أنطونيلي لاعب ميلانو عرقل ايدر وهو في طريقه للانفراد بعد تمريرة متقنة من مارسيلو بروزوفيتش لكن الحكم احتسب مخالفة ضد انترناسيونالي.

وأرسل كيسوكي هوندا تمريرة عرضية حولها المدافع أليكس بضربة رأس قوية داخل مرمى الحارس سمير هندانوفيتش ليفتتح التسجيل لميلانو.

وثار الجدل مرة أخرى في بداية الشوط الثاني عندما طالب انترناسيونالي باحتساب ركلة جزاء لايدر بسبب اصطدام مع جيانلويجي دوناروما حارس ميلانو والبالغ من العمر 16 عاما.

وبسبب الاعتراض على الحكم لعدم احتساب ركلة جزاء خرج مانشيني مطرودا من أرض الملعب.

وحصل انترناسيونالي على ركلة جزاء في الدقيقة 69 بعد عرقلة من أليكس لايكاردي الذي نزل أرض الملعب بدلا من ستيفان يوفيتيتش قبل ست دقائق.

ونفذ الأرجنتيني ايكاردي ركلة الجزاء بنفسه لكن الكرة اصطدمت بالقائم.

واستغل ميلانو انخفاض معنويات انترناسيونالي ليرسل نيانج تمريرة إلى باكا الذي أفلت من رقابة ميراندا ليرفع رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم.

وأضاف نيانج الهدف الثالث لميلانو في الدقيقة 77 من متابعة جيدة لتسديدته الذي تصدى لها هندانوفيتش في البداية.

وتعثر فيورنتينا أمام جنوة في مباراة طرد الحكم فيها مدربه باولو سوزا بسبب لمس الكرة قبل خروجها من الملعب فيما استمر غياب فيرونا متذيل الترتيب عن الانتصارات في الدوري هذا الموسم بعد تعادله بدون أهداف على ملعب تورينو.

وانتهت مباراة أودينيزي على أرضه مع لاتسيو بالتعادل بدون أهداف في مباراة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين.

وسجل ماتيا ديسترو هدفا في الدقيقة 88 ليقود بولونيا للفوز 3-2 على سامبدوريا الذي حول تأخره بهدفين إلى تعادل قبل أن يخسر.