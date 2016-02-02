تاتا مارتينو يعلن استبعاد ميسي من أولمبياد ريو

قال جيراردو مارتينو مدرب الأرجنتين إن ليونيل ميسي لن يشارك في اولمبياد ريو دي جانيرو في اغسطس المقبل.



وأضاف مارتينو انه لا يرغب في ارهاق مهاجم برشلونة - الذي سيقود الأرجنتين في كأس كوبا امريكا المقررة في الولايات المتحدة في يونيو - خاصة بعد الموسم الحالي الصعب مع ناديه.



ويمكن لمارتينو اصطحاب ثلاثة لاعبين فوق السن في تشكيلته لمنتخب تحت 23 عاما الى ريو لكن ميسي - الذي ساعد الارجنتين على الفوز بلقبها الاولمبي الثاني في كرة القدم في أولمبياد بكين 2008 - لن يكون واحدا منهم.



وقال مارتينو الذي يستعد أيضا لحملته في تصفيات كأس العالم "ميسي لن يذهب الى اولمبياد ريو لان المنتخب الوطني تنتظره منافسات كثيرة هذا العام."



واضاف لمحطة لا ريد الاذاعية "أمامنا كأس كوبا أمريكا والالعاب الاولمبية وبعد ذلك مباريات في التصفيات."



وتابع "الواقع يقول إن هذا الموسم سيكون طويلا على برشلونة. أرغب كثيرا في الفوز لكن ليس بأي ثمن. لا أرغب في دفع اللاعبين الى الموت في أرض الملعب."



وقاد ميسي الارجنتين لنهائي كأس العالم 2014 في البرازيل عندما خسروا 1-صفر امام المانيا بعد وقت اضافي.



وستقام كأس كوبا امريكا في الولايات المتحدة بين الثالث و26 يونيو المقبل بمشاركة 16 منتخبا احتفالا بمرور مئة عام على انطلاق البطولة.



وستنافس فيها عشرة منتخبات من امريكا الجنوبية اضافة الى ستة منتخبات من اتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).



وأخفقت الأرجنتين - التي فازت أيضا بالميدالية الذهبية في ألعاب أثينا 2004 - في التأهل الى اولمبياد لندن 2012.



