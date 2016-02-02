خافي مارتينيز يغيب عن بايرن 4 أسابيع

المصدر: ميونخ - د ب أ

علن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) أن مدافعه الأسباني خافي مارتينيز خضع لعملية جراحية في غضاريف الركبة اليسرى الثلاثاء وسيغيب عن الملاعب لنحو أربعة أسابيع.

ودفعت إصابة مارتينيز وكذلك غياب مواطنه لاعب قلب الدفاع جيروم بواتينج لفترة طويلة بسبب الإصابة أيضا ، النادي للتعاقد مع مدافع المنتخب الألماني السابق سيردار تاسكي بعقد إعارة من سبارتاك موسكو الروسي مساء الاثنين قبيل غلق سوق الانتقالات الشتوية.

وسيغيب مارتينيز بذلك عن عدة مباريات في الدوري الألماني وكذلك المباراة المقررة أمام يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.