فترة انتقالات شتوية دافئة في الدوري الإسباني

كان من المتوقع أن يتصدر ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد قائمة الأندية الأعلى إنفاقا في إسبانيا خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت مساء الاثنين، بعدما عوقبا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالحرمان من إبرام أي صفقات جديدة خلال فترتي الانتقالات الصيفية لهذا العام وفترة الانتقالات الشتوية في العام المقبل ، بسبب ارتكاب مخالفات بالتعاقد مع لاعبين أجانب قاصرين ضمن قطاعات الناشئين.

ومع ذلك، تقرر قبل أيام وقف تنفيذ تلك العقوبات بعد أن تقدم كلا الناديين بطلب استئناف ضدها، وهو ما يعني أن أيا منهما سيكون قادرا على إبرام صفقات خلال الصيف المقبل.

ونتيجة لذلك لم يضطر أي من قطبي مدريد للتعجل في إبرام الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية، وقد كان أتلتيكو مدريد أكثر نشاطا من جاره نسبيا.

وحتى قبل إعلان الفيفا تأجيل تطبيق العقوبة، كان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد أعلن أن النادي لن يبرم صفقات خلال السوق الشتوية.

وقال بيريز "لسنا بحاجة لضم لاعبين جدد لأننا لدينا بالفعل أفضل اللاعبين في العالم."

وتمثلت الصفقة الوحيدة لريال مدريد خلال سوق الانتقالات في السماح لدينيس تشيريشيف بالانضمام إلى فالنسيا بعقد إعارة لمدة ستة أشهر.

وكان تشيريشيف قد خرج بالفعل من حسابات ريال مدريد بعد أن تسبب في إقصاء الفريق من بطولة كأس ملك إسبانيا في ديسمبر الماضي بسبب مشاركته المخالفة، حيث كان معاقبا بالإيقاف خلال فترة إعارته لفياريال في الموسم الماضي.

أما أتلتيكو مدريد فقد عزز صفوفه بضم لاعبي خط الوسط الأرجنتينيين ماتياس كرانويتر وأوجوستو فيرنانديز، علما أن الأخير تعرض لإصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب لنحو شهرين.

أما برشلونة متصدر الدوري الأسباني فلم يتخل عن عادته في الغياب عن السوق الشتوية، حيث لم يبرم صفقات خلالها سوى مرة واحدة خلال آخر عشرة أعوام.

وتردد أن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة طالب النادي بالتعاقد مع نوليتو من سيلتا فيجو ودينيس سواريز من فياريال، لكن النادي الكتالوني الذي يعمل على تقليص ميزانيته لم يبرم أي صفقات.

ولا يزال لدى لويس إنريكي صفقتان يمكن اعتبارهما جديدتين، حيث حسم النادي ضم لاعبي خط الوسط أليكس فيدال وأردا توران في الصيف الماضي من أشبيلية وأتلتيكو مدريد لكنهما لم يشاركا حتى أول يناير الماضي نظرا للعقوبة التي كانت مفروضة على النادي من قبل الفيفا بسبب مخالفات التعاقد مع لاعبين أجانب قاصرين.

وبالإضافة إلى تشيريشيف، تعاقد فالنسيا صاحب المركز الثاني عشر في الدوري مع جييرمي سيكويرا على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد بينما استغنى عن يويل رودريجيز ولوكاس أوربان ورودريجو دي بول.

أما أشبيلية فقد استعاد المدافعين ديوجو فيجويراس وفيدريكو فازيو كما ضم ملقة اللاعبين جونزالو كاسترو وفيدريكو ريكا.