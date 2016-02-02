كاهيل مهدداً تشيلسي: سأتبع خطى القائد

اعترف قلب الدفاع الدولي الإنجليزي غاري كاهيل بأنه قد يلتحق بزميله القائد جون تيري ويترك تشلسي في نهاية الموسم إذا لم يتمكن من شق طريقه مجددا إلى التشكيلة الأساسية لفريق المدرب الهولندي غوس هيدينك.

وفاجأ تيري الجميع يوم الأحد بعدما أعلن أن إدارة تشلسي قررت عدم تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، ما يعني انه يخوض موسمه الاخير مع النادي اللندني الذي دافع عن الوانه لمدة 18 عاما وتوج معه بـ16 من الالقاب الـ25 التي احرزها الـ"بلوز" في تاريخه وتبقى ابرزها على الاطلاق في دوري ابطال اوروبا عام 2012 حين تغلب على بايرن ميونيخ الالماني في معقله "اليانز ارينا" بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل الطرفين 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي.

ويبدو أن تشلسي سيخسر مدافعا آخر الصيف المقبل في حال لم يعط كاهيل فرصة اللعب اساسيا مع الفريق بعدما اكتفى بالمشاركة مرتين كأساسي في الدوري الممتاز نوفمبر الماضي.

واعترف لاعب بولتون السابق الذي لعب دورا اساسيا في فوز تشلسي بالدوري المحلي وكأس الرابطة الموسم الماضي ودوري ابطال اوروبا والكأس المحلية عام 2012 والدوري الاوروبي عام 2013، بان استبعاده المفاجىء عن التشكيلة الاساسية قد يؤثر على حظوظه بالمشاركة مع المنتخب الانكليزي في نهائيات كأس اوروبا الصيف المقبل في فرنسا.

وكشف كاهيل (30 عاما) انه تحدث مع هيدينك بشأن وضعه في الفريق، قائلا: "تحدثت معه وكان منفتحا واللقاء كان مفيدا وايجابيا جدا. من الواضح اني اريد مواصلة المشوار مع النادي. لقد وقعت معه لاربعة اعوام منذ اشهر معدودة وهذا الامر يظهر باني اريد التواجد هنا. انا مستقر هنا. حصدت الكثير من النجاح هنا وعائلتي مستقرة هنا".

وواصل: "لكن في نهاية المطاف، اشعر باني اريد لعب المزيد من المباريات، لطالما اردت ذلك. اريد دائما ان العب عددا كبيرا من المباريات. انه امر ايجابي. الناس ينتقدون اللاعبين السعداء بتقاضي رواتبهم وهم جالسون على مقاعد الاحتياط. انا لست من هذا النوع. اريد التواجد على ارضية الملعب وان اكون جزءا كبيرا مما يحصل اذا كان باستطاعتي ذلك".

وقد يكون الإعلان عن رحيل تيري في نهاية الموسم شيئا ايجابيا لكاهيل لانه سيفتح الباب امامه ليكون الركيزة الاساسية في قلب الدفاع على الامد الطويل، لكن على مدافع استون فيلا السابق الذي يثير اهتمام ليفربول ومدربه الالماني يورغن كلوب، الاكتفاء حاليا بالانتظار والامل بان يحظى بمباركة هيدينك الذي اشركه اساسيا في مباراة الاحد ضد ميلتون كينس دونز (5-1) في الدور الرابع من مسابقة الكأس.

وقد يحظى كاهيل بفرصة اللعب اساسيا مجددا في لقاء الاربعاء ضد واتفورد في الدوري حيث يبحث النادي اللندني عن مواصلة صحوته والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة على التوالي بقيادة مدربه الهولندي الموقت.

ويرى كاهيل بان تشلسي بدأ يستعيد مستواه السابق تدريجيا، مضيفا: "من الواضح ان النصف الاول من الموسم كان كارثيا لكن يبدو اننا نسير حاليا في الاتجاه الصحيح. عندما تحقق النتائج المرجوة ولا تخسر المباريات، فذلك يولد الثقة ويعود كل شيء الى ما كان عليه سابقا. لا يمكنني القول باننا هناك بالكامل (اي ان الفريق استعاد مستوى الموسم الماضي) لكننا نذهب في الاتجاه الصحيح دون ادنى شك".