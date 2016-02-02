نيمار يمثل أمام القضاء الإسباني

استمع قاضي التحقيق في مدريد الثلاثاء للبرازيلي نيمار مهاجم برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم بسبب تهمة الاحتيال في التحقيق حول ظروف انتقاله الى النادي الكاتالوني.



وكانت محكمة اسبانية فتحت تحقيقا بتهم فساد بحق نيمار ليدخل الهداف البرازيلي طرفا في قضية قضائية معقدة تتمحور حول قيمة عقد انتقاله من سانتوس.



واقرت المحكمة الوطنية دعوى رفعها صندوق الاستثمارات البرازيلي، الذي يدعي حصة بارباح انتقاله، والزاعم حصول "فساد" و"احتيال" من قبل اللاعب، والده، ناديه الحالي، وناديه السابق سانتوس في قضية انتقاله عام 2013 الى برشلونة.



وامتلك صندوق الاستثمارات اربعين بالمئة من الحقوق الرياضية للمهاجم البرازيلي، وقد فتح دعوى قضائية في البرازيل ايضا حيث قررت العدالة بان من حقه الاطلاع على العقود المثيرة للجدل حول انتقال اللاعب الى برشلونة.



ونال الصندوق 6،8 ملايين يورو من اصل 17،1 دفعها برشلونة لسانتوس، لكنه يريد ان يعرف القيمة الكاملة للصفقة.



وانتقل نيمار مقابل صفقة قدرت في البداية ب57،1 مليون يورو من قبل ناديه، لكن النيابة العامة الاسبانية قدرتها ب83،3 ملايين يورو على الاقل.



وكان القضاء الاسباني احال في مايو الماضي نادي برشلونة ورئيسه جوسيب ماريا بارتوميو للمثول امام المحكمة بسبب تهرب ضريبي مرتبط بالتوقيع مع نيمار. وامرت المحكمة الوطنية في مدريد بقرار خطي محاكمة بارتوميو، سلفه ساندرو روسيل والنادي الكاتالوني بسبب دفع مبالغ اكبر لنيمار من المصرح عنها للسلطات الضريبية.



وطالبت النيابة العامة الاسبانية في نهاية مارس الماضي باصدار حكم بالسجن لبارتوميو لمدة سنتين وثلاثة اشهر ولروسيل بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة القيام بجنح ضريبية متعلقة بقضية نيمار. لكن والد اللاعب البرازيلي، احد اطراف عملية انتقال اللاعب الى برشلونة، اكد ان الصفقة حصلت بالطرق القانونية بشكل مطلق.



وكانت النيابة العامة طالبت ايضا نادي برشلونة بدفع تعويضات بقيمة 2ر22 مليون يورو، واتهمت بارتوميو وروسيل والنادي الكاتالوني بالاحتيال الضريبي واعتبرت بأن روسيل كان المسؤول الاول عن ذلك.



وكان برشلونة دفع مبلغ 10 ملايين يورو الى شركة "ان اند ان" التي يملكها والد نيمار في اتفاق اولي يقضي بانتقال الاخير الى النادي الكاتالوني في 2014، ثم قرر الاخير حسم عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في ايار/مايو 2013 بعد سلسلة من العقود المعقدة.



وذكرت مصادر قضائية امس الاثنين ان بارتوميو وروسيل رفضا الاجابة على اسئلة قاضي التحقيق بخصوص الخروقات المزعومة في صفقة التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار في عام 2013.



واكتفى بارتوميو وروسيل، المتهمان ب"التحايل: و"الفساد"، امام المحكمة الوطنية المختصة على الخصوص في القضايا المالية الكبيرة، بتكرار ما اعلناه سابقا امام النيابة بخصوص الاحتيال الضريبي في الصفقة ذاتها.



