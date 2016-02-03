الإصابة تغيب خضيرة عن يوفنتوس من جديد

المصدر: تورين - د ب أ

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن لاعب خط وسطه الألماني الدولي سامي خضيرة سيغيب عن مباراة الفريق المقررة اليوم أمام جنوه في الدوري الإيطالي بسبب إصابته بشد عضلي وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وسبق لخضيرة 28/ عاما/ ، الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل ، أن تعرض لإصابة عضلية في أغسطس الماضي ليغيب عن صفوف الفريق في أول شهرين من الموسم الحالي.

كما غاب اللاعب عن صفوف يوفنتوس لمدة أسبوعين في ديسمبر الماضي بسبب إصابة في الفخذ.

كما أبعدته إصابة بقطع في الرباط الصليبي عن صفوف فريقه السابق ريال مدريد الأسباني معظم فترات موسم 2013 / 2014 .

وانتقل خضيرة إلى يوفنتوس في يوليو الماضي في صفقة انتقال حر بعد خمسة مواسم مع الريال.

