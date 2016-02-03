كرة القدم.. "صنع في الصين"

نشطت الأندية الصينية في السنوات الخمس الأخيرة باستقطاب نجوم كرة قدم من لاعبين ومدربين أيضاً وما أن وكسرت الارقام القياسية وعادت وكسرتها مرة أخرة في ميركاتو واحد ميركاتو الشتاء هذا .



جيانغسو سنينغ دفع 33 مليون يورو لتشلسي الانكليزي وحصل على البرازيلي راميريس وأصبح راميريس أغلى لاعب في تاريخ الدوري الصين لمدة خمسة أيام فقط.

خمس سنوات مضت في بلاد الصين لا أحد يتوج بلا دوري عدا غوانزو إيفرغراند وخلال ألقابه الدورية الخمسة المتتالية رفع كأس دوري أبطال آسيا مرتين .

غوانغزو إيفرغراند حطم رقم جيانغسو سننغ أنزل راميريز عن قمة قائمة الأغلى وضع مكانه جاكسون مارتينيز أما فريق دييغو سيميوني فحصل على 42 مليون يورو .

سكولاري في الصين، مارتشيلو ليبي درب هناك، باولينيو يلعب عندهم، جيرفينيو ترك روما وجاءهم سبقه روبينيو، نيكولا انيلكا، ديدييه دروغبا

