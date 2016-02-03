جاكسون مارتينيز يرتدي قميص غوانزو الصيني

اعلن نادي غوانزو ايفرغراندي بطل اسيا والدوري الصيني لكرة القدم الاربعاء ان المهاجم الدولي الكولومبي جاكسون مارتينيز انتقل الى صفوفه قادما من اتلتيكو مدريد الاسباني لقاء مبلغ قياسي بلغ قدره 42 مليون يورو.



وجاء في بيان اذاعه النادي في موقعه على شبكة الانترنت "مارتينيز (29 عاما) هو لاعب من الطراز العالمي وينضم الى صفوف النادي لمدة 4 سنوات".



ويعتبر المبلغ الذي دفعه نادي مدينة كانتون (جنوب الصين) لقاء خدمات مارتينيز هو الاعلى على الاطلاق لاي ناد صيني. اما الرقم القياسي السابق فكان دفعه نادي جيانغسو صانينغ للاعب وسط تشلسي البرازيلي راميريش الاسبوع الماضي.



واكد موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص ان صفقة مارتينيز رفعت قيمة المبالغ المدفوعة خلال فترة الانتقالات الشتوية هذا الموسم في دوري الدرجة الاولى في الصين الى 204 ملايين يورو.



وكان مارتينيز انضم الى صفوف اتلتيكو مدريد منتصف عام 2015 بعد دفاعه عن الوان بورتو البرتغالي الذي سجل معه 92 هدفا في 133 مباراة.

وسيلعب مارتينيز في غوانجو الى جانب البرازيليين الدوليين باولينيو وريكاردو غولارت.



وتوج غوانزو 5 مرات متتالية بطلا للدوري المحلي ومرتين بطلا لدوري ابطال اسيا في السنوات الثلاث الاخيرة، ويشرف على تدريبه مدرب البرازيل السابق وتشلسي الانكليزي لويس فيليبي سكولاري.



وكان غوانزو اعلن الثلاثاء بان رئيس النادي مع اثنين من كبار المسؤولين تركوا مناصبهم "لاسباب شخصية".





وتأتي حمى التعاقد مع اللاعبين بعد ان اعلنت لجنة في الحزب الشيوعي برئاسة جي جين بينغ الذي يعتبر من اشد انصار اللعبة ان "انعاش كرة القدم هي واجب لجعل الصين قوة عظمى رياضية في اطار الحلم الصيني".



وكان بينغ اعرب عندما كان نائبا للرئيس عام 2011 عن امله في ان يصبح منتخب الصين الذي يحتل حاليا المركز الثاني والثمانين في تصنيف الفيفا قادرا على التأهل واحتضان ثم احراز كأس العالم".



ومن ابرز النقاط في مشروع الرئيس لتطوير كرة القدم في الصين انشاء 50 الف مدرسة كروية خلال السنوات العشر القادمة، واجبار بعض التلامذة على ممارسة كرة القدم.



ومن ابرز الصفقات التي اجرتها الاندية الصينية تعاقد هيباي تشاينا مع العاجي جرفينيو من روما الايطالي مقابل 18 مليون يورو، في حين تعاقد شانغهاي شينهوا مع الدولي الكولومبي فريدي غوارين مقابل 13 مليون يورو قادما من انتر ميلان الايطالي.



وسبق للاندية الصينية ان تعاقدت في السابق مع لاعبين تخطوا الثلاثين وفي خريف عمرهم امثال نيكولا انيلكا وديدييه دروغبا وسيدو كيتا وكارستن يانكر وفابيو روشينباك، لكن معظم اللاعبين الذين انضموا حديثا لم يتخطوا عتبة الثلاثين ويقول المحلل ديفيد هورنبي "هؤلاء الشباب ليسوا في نهاية مسيرتهم وهم لا يبحثون عن عقد اخير قبل الاعتزال النهائي".



يذكر ان الاندية الصينية تملك حتى 26 فبراير الحالي للتعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد.



ومن شأن التعاقدات الجديدة جعل الاندية الصينية قوة ضاربة في المسابقات الاسيوية التي تنطلق الشهر المقبل بدور المجموعات.



