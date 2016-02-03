فاردي يقود ليستر إلى الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

عزز فريق ليستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قاده جيمي فاردي للفوز على ضيفه ليفربول 2-0 في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وانفرد ليستر سيتي بالصدارة برصيد 50 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام اقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي فاز على مضيفه سندرلاند /1صفر وبفارق خمس نقاط امام توتنهام الذي تقدم إلى المركز الثالث بعد فوزه على مضيفه نورويتش سيتي /3صفر في الوقت الذي تعادل فيه ارسنال سلبيا مع ضيفه ساوثهامتون ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق خمس نقاط ايضا عن الصدارة.

وفي مباراة أخرى عمق ويستهام يونايتد جراح ضيفه استون فيلا وفاز عليه /2صفر.

وواصل ليستر خطواته الثابتة في صدارة الدوري الإنجليزي محققا فوزه الرابع عشر مقابل ثمانية تعادلات وهزيمتين فقط بفضل تألق فاردي الذي سجل هدفي الفوز للفريق في الدقيقتين 60 و.71

وعزز فاردي موقعه في صدارة قائمة هدافي المسابقة برصيد 18 هدفا.

وعلى ملعب أوف لايت تقمص المهاجم الأرجنتيني سيرخيو اجويرو دور البطولة وسجل هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة .16

وانفرد سيتي بمركز الوصيف برصيد 47 نقطة وتجمد رصيد سندرلاند عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر.

وفشل ارسنال في اقتناص الفوز من ضيفه ساوثهامبتون ليحصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع مقابل 34 نقطة لساوثاهمبتون في المركز الثامن.

وصعد توتنهام إلى المركز الثالث برصيد 45 نقطة بفضل فوزه على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ديلي الي في الدقيقة الثانية وهاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 30 ثم هاري كين مجددا في الدقيقة الأخيرة.

وتوقف رصيد نورويتش سيتي عند 23 نقطة في المركز السابع عشر.

وقاد ميشيل انطونيو ولاعب الوسط السنغالي شيخو كوياتي فريقهما ويستهام يونايتد للفوز على استون فيلا بهدفين نظيفين جاءا في الدقيقتين 58 و.88

ولعب استون فيلا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 بعد طرد المهاجم الغاني جوردان ايو.

وظل استون فيلا في المركز العشرين الأخير برصيد 13 نقطة ورفع ويستهام رصيده إلى 39 نقطة.



وفاز مانشستر يونايتد على ستوك سيتي 3-0 عن طريق لينغارد ومارسيال وواين روني.