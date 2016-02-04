أصعب 90 دقيقة عاشها نيمار مع برشلونة هذا الموسم

قيراطان من الماس في أذنيه، أوشام على جسده والتوقف لالتقاط السيلفي، كان المشهد أقرب إلى السير على السجادة الحمراء منه إلى مواجهة المحكمة العليا في إسبانيا بالنسبة إلى النجم البرازيلي نيمار بسبب تهمة الاحتيال في التحقيق حول ظروف انتقاله إلى النادي الكاتالوني عام 2013.

عاش نيمار الذي يحتفل بعيد ميلاده الرابع والعشرين الجمعة، أصعب 90 دقيقة خلال الموسم الحالي حيث خضع إلى التحقيق هو ووالده أمام أحد القضاة حول دورهما في الصفقة المعقدة التي أسفرت عن انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة والتي أثارت جدلا واسعا في ما يتعلق بعملية فساد.

ويتعلق الاستدعاء القضائي بنيمار و9 اشخاص اخرين بينهم الرئيسان الاخيران لبرشلونة ومسؤولان في ناديه البرازيلي السابق سانتوس ووالديه.

وكانت محكمة إسبانية فتحت تحقيقا بتهم فساد بحق نيمار ليدخل الهداف الماكر طرفا في قضية قضائية معقدة تتمحور حول قيمة عقد انتقاله من سانتوس.

وأقرت المحكمة الوطنية دعوى رفعها صندوق الاستثمارات البرازيلي، الذي يدعي حصة بارباح انتقاله، والزاعم حصول "فساد" و"احتيال" من قبل اللاعب، والده، ناديه الحالي، وناديه السابق سانتوس في قضية انتقاله عام 2013 الى برشلونة.

وامتلك صندوق الاستثمارات أربعين بالمئة من الحقوق الرياضية للمهاجم البرازيلي، وقد فتح دعوى قضائية في البرازيل ايضا حيث قررت العدالة بان من حقه الاطلاع على العقود المثيرة للجدل حول انتقال اللاعب الى برشلونة.

ونال الصندوق 6،8 مليون يورو من اصل 17،1 دفعها برشلونة لسانتوس، لكنه يريد ان يعرف ما اذا كان يحق له مبلغا اضافيا من اصل القيمة الكاملة للصفقة. وانتقل نيمار مقابل صفقة قدرت في البداية بـ57،1 مليون يورو من قبل ناديه، لكن النيابة العامة الاسبانية قدرت قيمتها بـ83،3 ملايين يورو على الاقل.

وكان القضاء الإسباني أحال في مايو الماضي نادي برشلونة ورئيسه جوسيب ماريا بارتوميو للمثول امام المحكمة بسبب تهرب ضريبي مرتبط بالتوقيع مع نيمار.

وأمرت المحكمة الوطنية في مدريد بقرار خطي محاكمة بارتوميو، سلفه ساندرو روسيل والنادي الكاتالوني بسبب دفع مبالغ اكبر لنيمار من المصرح عنها للسلطات الضريبية.

لكن على الرغم من ذلك، فإن النجم البرازيلي الذي سيقود منتخب بلاده في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو يعتبر قيمة تسويقية بحسب الخبراء في هذا المجال حيث يملك عقود رعاية مع شركات كبرى مثل "نايكي"، "جيليت"، "باناسونيك"، و"فولفسفاجن".

وقدرت إيرادات نيمار من هذه التعاقدات بحوالي 5ر15 مليون يورو، مقابل 14 مليون يتقضاها اجرا سنويا من برشلونة.

ويقول خبير التسويق الرياضي في البرازيل اريك بيتينغ "قد تؤثر المشاكل القضائية على نيمار من ناحية او من اخرى، لكن ليس الى حد فسخ العقود التي تربطه بشركات الرعاية".

وأضاف "إنه شخص معروف من قبل الاطفال الذين يبلغون الخامسة او الاجداد في السبعين من اعمارهم. عندما تصل الى مرتبة تصبح فيها مثالا يحتذى به، فان هذا الامر يجعلك لا تقدر بثمن من قبل شركات الرعاية".

ويدافع نيمار عن والده الملاحق قضائيا في البرازيل واسبانيا بقوله "يقوم والدي بكل شيء لكي استمر في التركيز على ممارسة كرة القدم. هو يدير جميع الامور المالية، لكن عندما تجد احد المرقبين منك يعاني، فهذا الامر يؤذيك".

وعاش نيمار عاما رائعا (2015) حيث توج هدافا لدوري ابطال اوروبا بالتساوي مع الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وحل ثالثا وراءهما في ترتيب جائزة الكرة الذهبية. لكن الملاحقة القضائية قد تدفع به خارج اسوار برشلونة حيث تردد بان مانشستر يونايتد الانكليزي تقدم بالفعل بعرض خيالي مقداره 190 مليون دولار هو قيمة البند الجزائي للحصول على خدماته.

ويؤكد والد نيمار بان نجله لن يبقى في اسبانيا الا في حال توقفت الملاحقة القضائية بحقه.

بانتظار انقشاع الأمور، فان نيمار يقدم افضل عروضه هذا الموسم من خلال تسجيله 21 هدفا وساهم في 13 تمريرة حاسمة.