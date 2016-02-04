جيمي فاردي .. حكاية خيالية يعيشها أنصار ليستر

يعيش جيمي فاردي موسما يشبه الحكايات الخيالية مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، حيث أطاحت أهدافه بعقول الجماهير، التي باتت تحلم بتتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن فاردي، عقب سقوط فريقه أمام ليستر سيتي بهدفين نظيفين قائلا: "هو من صنع الفارق".

وبفضل الهدفين اللذين أحرزهما في تلك المباراة، أكد اللاعب الإنجليزي على سطوته وتربعه على قمة ترتيب الهدافين في المسابقة، وحافظ على حظوظ ليستر سيتي في التمسك بقمة الجدول بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي وبخمس نقاط عن توتنهام وأرسنال.

ونجح مهاجم ليستر سيتي في التألق خلال تلك المباراة أمام ناظري روي هودسون، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، الذي كان شاهدا على تسجيل فاردي لهدفيه الـ 17 والـ 18 هذا الموسم.

وقال فاردي29/ عاما/، الذي ينوي تمديد تعاقده مع ناديه الحالي حتى عام 2019، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإنجليزية: "أرغب في البقاء هنا لفترة طويلة".

وقالت صحيفة "ذي صن" بعد الأداء الرائع الذي قدمه ليستر سيتي أمام ليفربول: "فاردي يستحق كل بنس في تعاقده الجديد عندما يوقع عليه".

وتبلغ القيمة السوقية لفاردي حوالي 20 مليون يورو (22 مليون دولار)، بيد أن ليستر سيتي تصدى لكل محاولات خطف اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم فاردي لليستر سيتي عام 2012، عندما كان يلعب في دوري الدرجة الثانية، مقابل مليون و300 ألف دولار، قادما من فليتود تاون.

ولعب فاردي حتى عام 2010 ضمن صفوف ستوكسبريدج بدوري الدرجة الثامنة الإنجليزي.

وخلال تلك الآونة، كان يتعين على فاردي التنقل واضعا سوارا الكترونيا، يستخدم لتعقب الخارجين عن القانون، حول كاحله لمدة ستة أشهر، بعد أن دخل في مشاجرة داخل إحدى الحانات.

وأصبحت أهداف فاردي الآن كشلال هادر، كما بات أول لاعب يسحل خلال 11 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم الإنجليزي هدفا مميزا في شباك ليفربول مساء الثلاثاء، عندما استقبل تمريرة طولية من زميله الجزائري رياض محرز ليرسل قذيفة من 27 مترا مرت من فوق الحارس العملاق سيمون مينيوليه.

وقال اللاعب الإنجليزي الدولي السابق جاري لينكر متحدثا عن هدف فاردي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه الهدف الأجمل في العقد الأخير".

وأشاد كلاوديو رانيري المدير الفنى لليستر سيتى بفاردي قائلا: "لقد رأي أن الحارس خارج المرمى وأطلق قذيفته، لقد كان رائعا وغير معقول ومذهل".

ويتربع ليستر سيتي منفردا على قمة جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بعد مرور 24 مرحلة من المسابقة برصيد 50 نقطة، قبل أن يصطدم يوم السبت القادم في مباراة قمة حقيقية بمانشستر سيتي (47 نقطة)، ثم يواجه أرسنال (45 نقطة) في 14 فبراير الجاري.