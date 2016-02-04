ميسي وسواريز ينصبان مهرجان أهداف في شباك فالنسيا

سجل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز أربعة أهداف (سوبر هاتريك) وأحرز زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقودا فريقهما برشلونة إلى التهام ضيفه فالنسيا بسبعة أهداف نظيفة الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.



وتأهل برشلونة منطقيا إلى نهائي البطولة وتقدم خطوة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه في البطولة حيث يحتاج فالنسيا إلى معجزة للرد على هذه السباعية خلال مباراة الإياب على ملعبه.

ويلتقي الفائز في مجموع مباراتي هذه المواجهة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي والتي تجمع بين أشبيلية وسلتا فيجو اللذين يلتقيان الخميس ذهبيا ثم يلتقيان يوم الأربعاء المقبل إيابا وهو نفس اليوم الذي يشهد مباراة الإياب بين برشلونة وفالنسيا على ملعب الأخير.



وحسم برشلونة المباراة تماما في شوطها الأول من خلال ثلاثة أهداف سجلها الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقتين السابعة و12 والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 29 .



وأهدر برشلونة عدة فرص محققة في هذا الشوط كانت كفيلة بتسجيل عدة أهداف أخرى وكان منها ضربة الجزاء التي سددها البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.



وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط طرد الألماني الدولي شكودران موستافي مدافع فالنسيا لإعاقته ميسي في الكرة التي احتسبها الحكم ضربة جزاء لبرشلونة.



وفي الشوط الثاني ، أكمل ميسي ثلاثيته بهدفين آخرين في الدقيقتين 59 و74 ثم أكمل سواريز السوبر هاتريك الخاص به بهدفين رائعين بضربة رأس في الدقيقة 83 ثم تسديدة ماكرة في الدقيقة 88 .



وبهذا رفع كل من ميسي وسواريز رصيده إلى خمسة أهداف في البطولة هذا الموسم فيما عاند الحظ زميلهما نيمار الذي كان أحد أبرز أسباب الفوز الكبير في هذه المباراة.