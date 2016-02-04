نابولي وصدارة دوري إيطاليا.. لا تنازل

تمسك نابولي بصدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي في المسابقة إثر فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على مضيفه لاتسيو في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة الأربعاء.

وأسفرت باقي المباريات عن فوز يوفنتوس على ضيفه جنوه بهدف نظيف، وإنتر على ضيفه كييفو وفروسينوني على ضيفه بولونيا بالنتيجة ذاتها، وميلان على مضيفه باليرمو 2 / 1، وفيرونا على أتالانتا 2 / 1، وفيورنتينا على ضيفه كاربي بنفس النتيجة، فيما تعادل إمبولي مع أودينيزي 1/1، وسامبدوريا على تورينو 2/2

ورفع نابولي رصيده بهذا الفوز إلى 53 نقطة في الصدارة، ليحافظ على فارق النقطتين الذي يفصله عن يوفنتوس (حامل اللقب)، صاحب المركز الثاني، في حين توقف رصيد لاتسيو عند 32 نقطة في المركز التاسع.

وواصل النجم الأرجنتيني جونزالو هيجوين هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي، بعدما بادر بافتتاح التسجيل لنابولي في الدقيقة .24

وعزز هيجوين صدارته لقائمة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 23 هدفا، متفوقا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه في ترتيب الهدافين.

وحافظ الأسباني خوسيه كاييخون على تألقه مع نابولي في الفترة الماضية بعدما أضاف الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة .27

واضطر حكم المباراة إلى إيقاف اللقاء بضع دقائق في الشوط الثاني بسبب الهتافات العنصرية وصافرات الاستهجان التي أطلقها جماهير لاتسيو التي احتشدت في مدرجات الملعب الأولمبي بالعاصمة روما ضد خاليدو كوليبالي لاعب نابولي.

وعلى ملعب يوفنتوس أرينا، حقق يوفنتوس انتصاره الثالث عشر على التوالي في البطولة بعدما تغلب 1 / صفر على ضيفه جنوه.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر النيران الصديقة بعدما سجل سيباستيان دي مايو لاعب جنوه هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة .30

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 51 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد جنوه عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.

وانتزع فيورنتينا فوزا قاتلا 2 / 1 على ضيفه كاربي.

وتقدم فيورنتينا بهدف مبكر حمل توقيع بورخا فاليرو في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل كيفن لاسانا لكاربي في الدقيقة .73

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، سجل ماورو زاراتي الهدف الثاني لفيورنتينا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كاربي عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وواصل ميلان صحوته في البطولة بعدما حقق انتصاره الحادي عشر هذا الموسم في المسابقة والثاني على التوالي بتغلبه 2 / صفر على مضيفه باليرمو.

وتقدم الكولومبي كارلوس باكا لميلان في الدقيقة 19، فيما تكفل مبايي نيانج بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

ورفع ميلان رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد باليرمو عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

واستعاد إنتر بعضا من اتزانه المفقود بعدما حقق انتصاره الأول منذ شهر تقريبا في البطولة بفوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه كييفو.

ولعب ماورو إيكاردي دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 48، ليتخطى بذلك إنتر، الذي لم يحقق أي انتصار منذ السادس من كانون ثان/يناير الماضي، محنة خسارته الموجعة أمام جاره اللدود ميلان بثلاثية بيضاء في ديربي الغضب يوم الأحد الماضي.

وارتفع رصيد إنتر إلى 44 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد كييفو عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

وواصل سامبدوريا نتائجه المهتزة في البطولة بعدما فرط في فوز كان في متناوله ليتعادل في الوقت القاتل 2/2 مع ضيفه تورينو.

وبادر لويس مورييل بالتسجيل لسامبدوريا في الدقيقة 66، قبل أن يدرك أندريا بيلوتي التعادل لتورينو في الدقيقة .71

وأعاد روبيرتو سوريانو التقدم لسامبدوريا بعدما أضاف الهدف الثاني قبل النهاية بست دقائق، فيما تعادل بيوتي لتورينو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد سامبدوريا إلى 24 نقطة ليظل في المركز السابع عشر، وارتفع رصيد تورينو إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحصد فروسينوني ثلاث نقاط ثمينة في صراعه للهروب من شبح الهبوط بعدما انتزع فوزا ثمينا 1 / صفر من ضيفه بولونيا في وقت سابق اليوم.

وظل فروسينوني رغم الفوز في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بعدما أصبح رصيده 19 نقطة، ليعود إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ أكثر من شهرين.

ويرجع آخر فوز لفروسينوني، الذي يشارك للمرة الأولى في المسابقة هذا الموسم، إلى 29 تشرين ثان/نوفمبر الماضي عندما تغلب 3 / 2 على ضيفه فيرونا في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

في المقابل، تجمد رصيد بولونيا عند 29 نقطة في المركز العاشر.

واستغل فروسينوني النقص العددي الذي عانى منه بولونيا بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ماريوس أوكونومو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 64، ليحرز لاعبه فيديركو ديونيسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.