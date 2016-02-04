نيفيل يتمسك بمنصبه رغم كارثة كامب نو

رفض الانجليزي غاري نيفيل مدرب فالنسيا الإسباني الرد على الأسئلة المتعلقة باستقالته من منصبه رغم الخسارة الثقيلة بسباعية نظيفة أمام برشلونة الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم.

وفشل نيفيل في قيادة فالنسيا إلى تحقيق أي فوز في ثماني مباريات في الدوري الاسباني منذ توليه المهمة مطلع ديسمبر الماضي، رغم وصول الفريق الى نصف نهائي الكأس.

وتنتظر فالنسيا مهمة أخرى الأحد المقبل ضد ريال بيتيس.

وقال نيفيل بعد الخسارة الثقيلة "اتمنى لو تبدأ مباراتنا مع بيتيس بعد 10 دقائق، ستكون الأيام الثلاثة او الأربعة المقبلة مؤلمة".

وتابع "انه أكثر أيامي ألما في كرة القدم، لقد حصل أمر مشابه، منها عندما كنت لاعبا، والان كمدرب".

وشرح نيفيل الاحتمالات التي لا تجعله يفكر بالاستقالة، رافضا الاجابة حول مستقبله مؤكدا "الإيجابية تلازمني دائما في حياتي، وعندما أواجه أوقاتا كهذه لا أستمتع بها على الإطلاق، كان الأمر مؤلما".

وأوضح "كنا نلعب ضد فريق رائع، ولكن النتيجة غير مقبولة"، مضيفا "أود التأكد من أن تفكير اللاعبين سيتحول الى مباراة بيتيس الان، لنكن واضحين، علينا الرد الاحد".