دي ماريا: سان جيرمان يمكنه الوصول لنهائي الأبطال

قال الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الجمعة، إن فريقه باريس سان جيرمان بطل فرنسا يملك كل المطلوب للوصول لنهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم بعد خروجه من دور الثمانية ثلاث مرات متتالية.

ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية عن دي ماريا قوله: "بالنظر إلى الطريقة التي نلعب بها وشهرة لاعبي الفريق أعتقد أننا نملك كل المطلوب للوصول للنهائي".

وأضاف دي ماريا مشيرا لفوز ريال مدريد العاشر في نهائي البطولة 1-4 على أتليتيكو مدريد في الوقت الإضافي "الأمور متشابهة دائما. مع ريال مدريد اقتربنا كثيرا من الوصول للنهائي عدة مرات (في أعوام 2011 و2012 و2013) لكننا خسرنا في كل مرة. وفي المرة التي وصلنا فيها للنهائي كدنا أن نخسر لكننا نجحنا في تحقيق الفوز في نهاية الأمر".

ومضى دي ماريا قائلا: "هذا ما أقوله دائما لزملائي هنا منذ انضمامي للفريق.. يمكن أن يكون لديكم أفضل فريق في العالم ونحتاج للقليل من الحظ أيضا".

وانضم دي ماريا إلى بطل فرنسا في نهاية الموسم الماضي، قادما من مانشستر يونايتد الانجليزي، وقدم أداء لافتا مع النادي الفرنسي بعكس ما قدمه مع النادي الانجليزي.

وقال دي ماريا عن ذلك: "تجربتي كانت سيئة مع مانشستر يونايتد حيث سارت الأمور بعكس ما كنت أتمنى وشعرت بخيبة أمل ولم أتمكن من تجاوز ذلك. لا أتذكر ما حدث ولا أريد أن أتذكر أيضا"