50 مليون يورو تنقل البرازيلي تشييرا إلى الصين

عقد نادي جيانغسو سونينغ الصيني صفقة خيالية بضمه البرازيلي اليكس تكسييرا لاعب وسط شاختار دانيتسك الاوكراني مقابل 50 مليون يورو (56 مليون دولار) بحسب ما ذكر النادي على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة.

وبهذا الانتقال اصبح الدوري الصيني لكرة القدم الاكثر انفاقا في فترة الانتقالات الشتوية متقدما على البرمير ليغ الانجليزية.

وهذه ثاني مرة في ثلاثة ايام يحطم فيها الرقم القياسي للانتقالات الصينية، بعد اعلان غوانغجو ايفرغراندي الاربعاء ضم المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز مقابل 42 مليون يورو.

ووقع تكسييرا (26 عاما)، المطارد من ليفربول الانكليزي، عقدا لاربعة اعوام مع جيانغسو.

ويتزامن الانتقال مع سعي الشركات الصينية للاستثمار رغبة بوضع البلاد على خارطة كرة القدم الدولية.

وبحسب موقع "ترانسفرماركت" الاختصاصي، انفقت الاندية الصينية 9ر258 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية التي تستمر في الصين حتى 26 فبراير الجاري.

من جهتها، انفقت الاندية الانكليزية 3ر247 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الاوروبية التي اختتمت الاثنين الماضي.

ويعرف تكسييرا باسلوب لعبه المشاكس، وتحدث جيانغسو عن قدرته على "شغل اي مركز في الهجوم"، دوره التنظيمي وامكانية لعبه على مركز الجناح الهجومي.

وسجل تكسييرا 89 هدفا في 223 مباراة شاختار دانيتسك محرزا لقب الدوري خمس مرات، الكأس ثلاث مرات والكأس السوبر المحلية 5 مرات.

يذكر ان جيانغسو ضم ايضا الاسبوع الماضي لاعب الوسط البرازيلي راميريش من تشلسي الانكليزي مقابل 28 مليون يورو.

وتأتي حمى التعاقد مع اللاعبين بعد ان اعلنت لجنة في الحزب الشيوعي برئاسة الرئيس شي جينبينغ الذي يعتبر من اشد انصار اللعبة ان "انعاش كرة القدم هي واجب لجعل الصين قوة عظمى رياضية في اطار الحلم الصيني".

وكان جينبينغ اعرب عندما كان نائبا للرئيس عام 2011 عن امله في ان يصبح منتخب الصين المتواضع قادرا على التأهل واحتضان ثم احراز كأس العالم.

ومن ابرز النقاط في مشروع الرئيس لتطوير كرة القدم في الصين انشاء 50 الف مدرسة كروية خلال السنوات العشر المقبلة، واجبار بعض التلامذة على ممارسة كرة القدم.

وانتقل الى الصين ايضا الهداف الدولي العاجي جرفينيو من روما الايطالي الى هيباي تشاينا مقابل 18 مليون يورو، في حين تعاقد شانغهاي شينهوا مع الدولي الكولومبي فريدي غوارين مقابل 13 مليون يورو قادما من انتر ميلان الايطالي.