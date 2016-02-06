الروماني موتو يبدي رغبته في تدريب فيورنتينا

كشف المهاجم الروماني أدريان موتو، أنه بدأ بالفعل محاضرات تدريبية، مبديا رغبته في تولي تدريب فريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، الذي قضى خمسة مواسم ضمن صفوفه بين عامي 2006 و2011 .

وانضم موتو 37 عاما، مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، إلى صفوف تارجو موريش الروماني في يناير الماضي، أملا في الحصول على فرصة المشاركة مع المنتخب الروماني في كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2016) بفرنسا، إلى جانب حضور محاضرات تدريبية.

وقال موتو في تصريحات لموقع قناة "ديجي سبورت" التلفزيونية بعد حضور أول محاضرة تدريبية له: "كان أمرا جيدا، شعرت بشيء من التوتر في البداية، لكن كل شيء أصبح على ما يرام بعدها".

وأضاف: "إنني سعيد بالحصول على فرصة التواجد مع زملائي هنا. إنه أمر ممتع للغاية ، تجربة جديدة استمتعت بها كثيرا".