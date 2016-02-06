دورتموند يمدد عقد الحارس فايدنفلر

مدد الحارس الألماني المخضرم رومان فايدنفلر 35 عاما، عقده مع بوروسيا دورتموند حتى يونيو 2017 بحسب ما ذكر ثاني ترتيب البوندسليغا.

وكان فايندفلر في عداد المنتخب الألماني المتوج بلقب مونديال 2014، وبديلا لمانويل نوير، وهو يحمل ألوان دورتموند منذ 2002 قادما من كازيرسلاوترن.

وأصبح فايدنفلر بديلا للسويسري رومان بوركي منذ قدوم الأخير الصيف الماضي.

وقال المدير الرياضي ميكايل تسورك: "بمزاياه الرياضية والإنسانية، بقي رومان عنصرا هاما في تشكيلتنا، وأظهر مستوى عاليا من الاحترافية".

وأحرز فايدنفلر مع دورتموند لقب الدوري في 2011 والثنائية في 2012 وخاض نهائي دوري ابطال اوروبا 2013.