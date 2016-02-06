ليستر يصفع مانشستر سيتي.. وليفربول يترنح

استعاد الدولي الجزائري رياض محرز ذاكرة التهديف وسجل هدفا وصنع آخر ليقود فريقه ليستر سيتي إلى فوز كبير وثمين 3 / 1 على مضيفه مانشستر سيتي في مباراة قمة غير تقليدية اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وواصل ليفربول ترنحه في المسابقة وأهدر فوزا كان في متناوله ليتعادل 2 / 2 مع سندرلاند في مباراة أخرى بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز توتنهام على واتفورد 1 / صفر ونيوكاسل على ويست بروميتش ألبيون بنفس النتيجة وأستون فيلا على نورويتش سيتي 2 / صفر وإيفرتون على مضيفه ستوك سيتي 3 / صفر وتعادل سوانسي سيتي مع كريستال بالاس 1 / 1 .

وواصل ليستر مفاجآته في الموسم الحالي ولقن مضيفه درسا قاسيا وأمطر شباكه بثلاثة أهداف كان من الممكن أن تتزايد ليحافظ الفريق على انطلاقته الرائعة ويعزز موقعه المثير للجدل في صدارة جدول المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة موسعا الفارق إلى ست نقاط مع مانشستر سيتي الذي فقد المركز الثاني لصالح توتنهام بعد فوز الأخير على واتفورد.

وأنهى ليستر الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله مدافعه الألماني روبرت هوث في الدقيقة الثالثة اثر ضربة ركنية لعبها محرز.

وفي الشوط الثاني ، سجل محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 48 ليكون الأول لمحرز في آخر ثماني مباريات خاضها مع الفريق.

وأكمل هوث ثلاثية ليستر بتسجيل الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 60 ليضاعف من محنة مانشستر سيتي في هذه المباراة حيث ابتعد الفريق بهذه الهزيمة خطوة كبيرة عن دائرة المنافسة على اللقب.

وأحرز الأرجنتيني سيرخيو أجويرو هدف حفظ ماء الوجه لمانشستر سيتي في الدقيقة 87 .

ورفع محرز رصيده إلى 14 هدفا في المسابقة هذا الموسم ليزاحم أوديون إيجالو مهاجم واتفورد في المركز الرابع بقائمة هدافي المسابقة هذا الموسم واشترك معهما أجويرو في نفس الرصيد بعدما أحرز هدف فريقه الوحيد في مباراة اليوم.

وفي المقابل ، نال ليستر سيتي دفعة معنوية هائلة بهذا الفوز قبل المواجهة الثأرية التي تنتظره أمام أرسنال في المرحلة المقبلة من المسابقة والتي يحتاج ليستر للفوز بها للتقدم خطوة هائلة نحو التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

فاجأ ليستر سيتي مضيفه ببداية هجومية رائعة أسفرت عن خطورة مبكرة ترجمها ليستر سيتي إلى هدف مبكر للغاية.

ومرر مارك ألبرايتون كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة الثانية ولكن حارس مانشستر أبعدها ببراعة.

وبعدها بثوان قليلة ، تلاعب رياض محرز بدفاع مانشستر سيتي في الناحية اليمنى وحصل على ضربة حرة بجوار منطقة الجزاء مباشرة وبالقرب من خط نهاية الملعب نتيجة الإعاقة من قبل ألكسندر كولاروف.

وأسفرت الضربة الحرة عن هدف التقدم المبكر لليستر سيتي والذي سجله المدافع الألماني روبرت هوث حيث لعب محرز الضربة الحرة عرضية وقابلها هوث بلمسة سحرية لتسكن الكرة المرمى قبل أن يصل إليها الأرجنتيني مارتن ديميكيليس مدافع مانشستر.

وأثار الهدف حفيظة لاعبي مانشستر الذين بدأوا محاولاتهم الهجومية بحثا عن هدف التعادل ولكن دفاع ليستر وحارس مرماه اتسموا باليقظة في مواجهة هذه المحاولات فيما شكلت هجمات ليستر قدرا أكبر من الخطورة.

وكاد ليستر يسجل هدفه الثاني في الدقيقة الثامنة اثر تمريرة طولية وصلت منها الكرة إلى جيمي فاردي خلف مدافعي مانشستر سيتي ولكن جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي تدخل في الوقت المناسب وتصدى لهذه الفرصة الخطيرة ثم أبعد الدفاع الكرة قبل المتابعة من قبل لاعبي ليستر سيتي.

وشن ليستر هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 11 مرر منها محرز كرة بينية وضع بها زميله دانيال درينكووتر في مواجهة جو هارت ولكن الأخير تدخل أيضا في الوقت المناسب وتصدى للهجمة الخطيرة.

ورد مانشستر بهجمة منظمة في الدقيقة 15 أنهاها ديفيد سيلفا بتسديدة زاحفة خارج المرمى.

وعاند الحظ ليستر في الدقيقة 22 لتضيع منه فرصة خطيرة للغاية اثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة عرضية لعبها فاردي من الناحية اليسرى ولكنها مرت أمام قدم زميله الياباني شنجي أوكازاكي المندفع على بعد خطوتين فقط من المرمى.

ورد مانشستر بهجمة منظمة سريعة في الدقيقة 24 وحصل بابلو زاباليتا على ضربة حرة في الناحية اليمنى اثر عرقلة من كريستيان فوكس خارج حدود منطقة الجزاء مباشرة ورفض الحكم مطالب زاباليتا باحتسابها ضربة جزاء.

ولعب كولاروف الضربة الحرة بيسراه في اتجاه المرمى ولكن هوث تألق وأبعدها برأسه.

وتلاعب نجوم مانشستر بدفاع ليستر في الدقيقة 29 ولكن يايا توريه سدد الكرة بلا اتقان من داخل منطقة الجزاء لتذهب عاليا وتضيع فرصة خطيرة لأصحاب الأرض.

وواصل مانشستر محاولاته الهجومية وسدد مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو كرة قوية في الدقيقة 32 ولكن الحارس كاسبر شمايكل أمسك الكرة بثبات.

وفرض مانشستر سيتي سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول فيما اعتمد ليستر على المرتدات التي لم تشكل خطورة حقيقية.

ونال ويس مورجان مدافع ليستر إنذارا في الدقيقة 36 للخشونة مع أجويرو.

وافتقدت هجمات مانشستر للتركيز كما غاب التوفيق عن لاعبي الفريق لينتهي الشوط الأول بتقدم ليستر بهدف نظيف.

وحاول مانشستر سيتي استئناف ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني ونال داني سيمبسون مدافع ليستر إنذارا في الدقيقة 46 للخشونة مع رحيم ستيرلنج.

ولكن ليستر صفع مضيفه مجددا وسجل الهدف الثاني للفريق قبل انتهاء الدقيقة الثالثة أيضا من الشوط الثاني وهي نفس الدقيقة التي جاء فيها هدف الشوط الأول.

ومرر نجولو كانتي الكرة إلى محرز الذي شق طريقه بمهارة فائقة بين مدافعي مانشستر سيتي ثم سدد الكرة قوية من داخل حدود المنطقة لتسكن المرمى في الدقيقة 48 ويكون هدف الاطمئنان للضيوف.

وشهدت الدقيقة 51 فرصة أخرى لليستر ولكن تسديدة أوكازاكي ذهبت في يد الحارس جو هارت.

وأجرى التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لمانشستر تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 52 بنزول فيرناندو ريجس وكليتشي إيهيناتشو بدلا من الإيفواري يايا توريه وفابيان ديلف.

وكاد فيرناندو يسجل هدف إنعاش الأمل لمانشستر في الدقيقة 55 اثر ضربة ركنية لعبها سيلفا وقابلها فيرناندو بضربة رأس رائعة ولكن الحارس شمايكل تصدى لها ببراعة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية قبل أن يلدغ ليستر سيتي مضيفه مجددا بالهدف الثالث في الدقيقة 60 .

وجاء الهدف اثر ضربة ركنية لعبها النمساوي كريستيان فوكس وارتقى لها هوث وحولها برأسه ببراعة في الزاوية البعيدة على يمين الحارس جو هارت الذي وقف ينظر للكرة وهي تخترق مرماه.

وواصل الفريقان هجومهما المتبادل في الدقائق التالية وظل الخطورة الأكبر لليستر الذي كاد يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 67 ولكن جو هارت تدخل في الوقت المناسب وتصدى لمحاولة فاردي.

ونال زاباليتا إنذارا في الدقيقة 69 للخشونة مع أوكازاكي خارج حدود منطقة الجزاء مباشرة اثر هجمة سريعة لليستر.

وعاند الحظ فاردي في الدقيقة 81 عندا وصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء في حراسة الدفاع وحولها بتسديدة مباشرة ولكنها ذهبت في الشباك من الخارج.

ورد مانشستر سيتي لهدف حفظ ماء الوجه الذي سجله أجويرو في الدقيقة 87 بضربة رأس اثر تمريرة عرضية لعبها البديل بيرسانت سيلينا من الناحية اليمنى.

وكاد أجويرو يسجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 89 بعد إعادة خاطئة للكرة من الدفاع إلى الحارس ليخطف أجويرو الكرة وسددها تحت ضغط من شمايكل ولكن خارج المرمى لينتهي اللقاء بفوز ليستر سيتي 3 / 1 .