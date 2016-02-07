أرسنال يعود إلى المنافسة بالفوز على بورنموث

عاد أرسنال إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الأربع الماضية ببطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / صفر على مضيفه بورنموث في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة الأحد.

ورفع أرسنال رصيده إلى 48 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثاني والمتساوي معه في نفس الرصيد، ومتأخرا بفارق خمس نقاط عن الصدارة التي يحتلها ليستر سيتي حاليا.

في المقابل، تجمد رصيد بورنموث عند 28 نقطة، ليظل في المركز الخامس عشر بعدما تلقى خسارته الحادية عشرة في المسابقة هذا الموسم.

وافتتح مسعود أوزيل التسجيل لأرسنال في الدقيقة 23، لينهي حالة العقم التهديفي التي عانى منها فريق المدفعجية بعدما عجز لاعبوه عن هز الشباك طوال المباريات الثلاث الماضية في البطولة، علما أن هذا هو الهدف الأول الذي يسجله صانع الألعاب الألماني في المسابقة منذ شهر ونصف الشهر تقريبا.

ولم يسجل أوزيل أي هدف منذ أن هز شباك بورنموث خلال فوز أرسنال بالنتيجة ذاتها في مباراتهما بجولة الذهاب في 28 ديسمبر الماضي.

وعزز أليكس تشامبرلين من تقدم فريق (المدفعجية) بعدما أضاف الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة .24

وأعاد أرسنال، الذي حصد ثلاث نقاط فقط في لقاءاته الأربعة الأخيرة، الأمل مرة أخرى لجماهيره في قدرته على المنافسة بقوة على صدارة البطولة، وذلك قبل لقائه المصيري مع ضيفه ليستر سيتي في المرحلة المقبلة يوم الأحد القادم.