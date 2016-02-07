إنتر يسقط بالتعادل امام متذيل ترتيب الدوري الإيطالي

لم يكن هدف التعادل المتأخر الذي سجله إيفان بريسيتش لفريقه انتر في مرمى فيرونا متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد كافيا لإنعاش آمال الفريق في المنافسة على اللقب.



وترك التعادل 3-3 فريق انترناسيونالي في المركز الرابع برصيد 45 نقطة بفارق ثماني نقاط عن نابولي المتصدر وست نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب وصاحب المركز الثاني قبل لقاء الفريقين أمام كاربي وفروزينوني على الترتيب.



واخترق أصحاب الأرض دفاع انتر مرتين في أول 16 دقيقة عبر فيليب هيلاندر وايروس بيسانو عقب افتتاح جيسون موريلو التسجيل للضيوف من ضربة رأس بعد ثماني دقائق من البداية.



وحافظ انتر على شباكه نظيفة في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم لكن دفاعه عانى كثيرا في سعيه للظهور بشكل مقنع منذ بداية العام حيث نجح هيلاندر وبيسانو في تسجيل هدفين من ضربتي رأس من عرضيتين للوكا ماروني من ركلتين حرتين.



وحول ارتور أيونيتا عرضية ماروني من ركلة ركنية برأسه في شباك سمير هندانوفيتش ليجعل النتيجة 3-1 في الدقيقة 57 قبل أن يقلص ماورو ايكاردي الفارق في الدقيقة 61.



واقتنص بريسيتش نقطة التعادل لفريقه في الدقيقة 78 عندما فشل بييرلويجي جوليني في التصدي لتسديدة لاعب انتر من داخل منطقة الجزاء.



ولم يخسر فيرونا-الذي لم يسبق له الفوز في مباراة بالدوري هذا الموسم قبل انتصاره على اتلانتا في المرحلة الماضية- للمباراة الخامسة على التوالي لكنه ما يزال في ذيل الترتيب برصيد 15 نقطة.

