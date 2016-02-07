الدوري الإيطالي: نابولي يتصدر.. ويوفنتوس يطارده

المصدر: نابولي - د ب أ

حافظ فريق نابولي على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم اثر تغلبه على مضيفه كاربي 1 / صفر ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز يوفنتوس، الوصيف، على مضيفه فروسينوني 2 / صفر ليحافظ على فارق النقطتين الذي يفصله عن نابولي قبل لقائهما المرتقب الجولة المقبلة.

وشهدت الجولة ايضا تعادل إنتر مع مضيفه فيرونا 3 / 3 وتعادل ميلان مع أودينيزي 1 / 1 وساسولو مع باليرمو 2 / 2 وفوز كييفو على تورينو 2 / .1

ورفع نابولي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب بينما توقف رصيد كاربي عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويدين نابولي بهذا الفوز لنجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 من ضربة جزاء .. ليعزز صدارته لهدافي الدوري بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 24 هدفا سجلها خلال 24 مباراة.

واضطر فريق كاربي للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد رافاييل بيانكو.

وانتزع يوفنتوس فوزا صعبا أمام فروسينوني بهدفين نظيفين سجله خوان كواردادو في الدقيقة 74 وباولو ديبالا في الدقيقة 90 ليواصل مطاردته لنابولي، المتصدر.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 54 نقطة بينما توقف رصيد فروسينوني عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر.

وأفلت إنتر ميلان من الهزيمة أمام هيلاس فيرونا وتعادل معه 3 / .3

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 45 نقطة ليظل في المركز الرابع مقابل 15 نقطة لهيلاس فيرونا في المركز العشرين الأخير.

وافتتح جيسون موريلو التسجيل لإنتر ميلان بعد سبع دقائق فقط من بداية المباراة ثم رد هيلاس فيرونا بهدفين أحرزهما فيليب هيلاندير وايروس بايسانو في الدقيقتين 12 و16 .

وفي الشوط الثاني ، عزز هيلاس فيرونا تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 57 وسجله أرتور لونيتا.

لكن إنتر ميلان رفض الاستسلام وقدم صحوة هجومية ليدرك التعادل بهدفين أحرزهما ماورو إيكاردي وايفان بيريسيتش في الدقيقتين 61 و78 .

وتعادل ميلان بشق الأنف امام ضيفه أودينيزي 1 / .1

وتقدم اودينيزي بهدف سجله بابلو أرميرو في الدقيقة 17 قبل أن يتعادل ميلان عن طريق مباين يانج في الدقيقة .48

ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس كما رفع أودينيزي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتعادل ساسولو مع باليرمو 2 / .2

وسجل هدفي ساسولو جريجور ديفريل و سيموني ميسيرولي في الدقيقتين 45 و50 بينما سجل هدفي باليرمو فرانكو فازكيز وأوروس دورديفيتش في الدقيقتين 30 و.53

وشهدت المباراة طرد أشرف لزعر لاعب باليرمو في الدقيقة .75

وحول كييفو فيرونا تأخره بهدف إلى فوز 2 / 1 على تورينو.

وتقدم تورينو بهدف سجله ماركو بيناسي في الدقيقة 19 قبل أن يتعادل كييفو فيرونا في الدقيقة 34 عن طريق برونو بيريز، لاعب تورينو، الذي سجل الهدف بالخطا في مرماه ثم أضاف فالتر بيرسا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة .72

ورفع كييفو فيرونا رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد تورينو عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

