برشلونة يحقق فوزاً صعباً أمام ليفانتي

حقق برشلونة فوزا صعبا على مضيفه ليفانتي صاحب المركز الأخير 2-صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الأحد.

وسجل مدافع وقائد ليفانتي دافيد نافارو الهدف الأول لبرشلونة خطأ في مرمى فريقه عندما حول الكرة العرضية لدافيد البا (21) داخل شباك حارس مرماه، قبل ان يضيف الأوروغوياني لويس سواريز الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة من ليونيل ميسي.

وقدم برشلونة عرضا باهتا على غير عادته في مواجهة فريق أضاع فرصتين هائلتين في الشوط الأول، واحدة منها ناب فيها القائم الايمن عن الحارس برافو في ابعاد الخطر.

وعموما لم يشكل الثلاثي الرهيب المؤلف من سواريز وميسي ونيمار خطورة كبيرة بدليل ان الاول سدد باتجاه المرمى للمر الاولى عندما سجل الهدف، في حين نجح كل من ميسي ونيمار في التسديد مرة واحدة ايضا باتجاه المرمى من دون ان يصيبا نجاحا.

واحتفل لويس انريكه بخوض مباراته الرقم 100 على رأس الجهاز الفني علما بان الفريق حقق خلالها 80 انتصارا، كما انه عادل رقما قياسيا للنادي بخوضه 28 مباراة بلا هزيمة، واذا نجح في عدم الخسارة امام فالنسيا في اياب نصف النهائي من مسابقة الكأس الاربعاء المقبل سيحطم الرقم القياسي.

وانفرد سواريز بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 20 نقطة متقدما بفارق هدف واحد عن كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد وهدفين عن زميل الاخير كريم بنزيمة.

ورفع برشلونة رصيده الى 54 نقطة بفارق 3 نقاط عن منافسه المباشر اتلتيكو مدريد الفائز بالامس على ايبار 3-1، لكن الفريق الكاتالوني خاض مباراة اقل.