فاردي يمدد عقده مع ليستر سيتي حتى 2019

وقع جيمي فاردي، مهاجم منتخب انجلترا لكرة القدم على عقد جديد مع ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، سيبقيه مع الفريق حتى يونيو 2019.

وأكملت تلك الأنباء يوما مثاليا بالنسبة لجماهير ليستر التي لا تزال في حالة من النشوة عقب الفوز 3-1 على مانشستر سيتي ليصبح الفارق بين ليستر وصاحب المركز الثاني خمس نقاط.

وقال فاردي لموقع النادي على الإنترنت: "أنا سعيد حقا لأنني أقاتل من أجل تحقيق شيء مميز".

وأضاف: "لم أر روحا جيدة بين الجميع مثل ما رأيت هنا سواء من الملاك أو المدرب أو الطاقم التدريبي أو تشكيلة اللاعبين أو الجماهير. أريد أن أكون جزءا من هذه المنظومة لفترة طويلة".

وتابع: "أظهر ليستر إيمانا كاملا بقدراتي منذ اليوم الذي وصلت فيه إلى هنا قبل نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، ومن المستحيل قياس مقدار المساعدة التي قدمها لي هذا الإيمان في تحسين مستواي".

واستطرد: "سأكون ممتنا دوما لاستثمار النادي في، وسأسعى كل يوم لرد هذا الجميل".

ووافق اللاعب البالغ من العمر 29 عاما - والذي يعد من أبرز لاعبي الدوري الممتاز هذا الموسم - على بنود العقد الجديد ليرتبط بليستر سيتي لفترة أطول.

وقدرت تقارير إعلامية أن العقد الجديد سيمنح فاردي - كبير هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 18 هدفا - 80 ألف جنيه استرليني أسبوعيا (116 ألف دولار).

وقال كلاوديو رانييري، مدرب ليستر "جيمي لاعب مقاتل. خاض رحلة لا تصدق للوصول إلى هذه النقطة في مسيرته، ويواصل خوضه كل مباراة كما لو آنها آخر مباراة. أحب روحه وهي مزية أريد ان تكون في لاعبي فريقي بغض النظر عن أي شيء آخر".