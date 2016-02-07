كوستا ينقذ تشيلسي من الخسارة أمام مانشستر يونايتد

سجل الأسباني دييجو كوستا هدفا في الوقت القاتل، ليقود فريقه تشيلسي لتعادل بطعم الفوز 1/1 مع ضيفه مانشستر يونايتد في ختام مباريات المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 41 نقطة ليظل في المركز الخامس وتتضاءل آماله كثيرا في المنافسة على اللقب هذا الموسم بعدما ابتعد بفارق 12 نقطة خلف الصدارة، فيما رفع تشيلسي (حامل اللقب) رصيده إلى 30 نقطة ولكنه استمر في المركز الثالث عشر، بفارق سبع نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

وتقدم جيسي لينجارد لمصلحة يونايتد في الدقيقة 61، قبل أن يسجل كوستا هدف التعادل القاتل لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأخفق يونايتد بذلك في تحقيق انتصاره الأول على تشيلسي منذ أكثر من ثلاثة أعوام، حيث يرجع آخر فوز للفريق الأحمر على منافسه اللندني إلى 28 تشرين أول/أكتوبر 2012، عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحافظ الهولندي جوس هيدينك بهذا التعادل على سجله خاليا من الهزائم مع تشيلسي للمباراة العاشرة على التوالي منذ أن تولى تدريب الفريق خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

