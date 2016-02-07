مورينيو: سأعود قريباً إلى عالم التدريب

قال جوزيه مورينيو، إنه لا يستمتع بوقته بعيدا عن العمل، وإنه سيعود قريبا للتدريب بعد إقالته من تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ديسمبر الماضي.

ولم يعلق المدرب البرتغالي مباشرة على تقارير إعلامية ذكرت أنه سيتولى مسؤولية مانشستر يونايتد خلفا للهولندي لويس فان غال.

لكن مورينيو أكد أن أسرته ستظل في لندن، وأنه معجب بالمنافسة في كرة القدم الإنجليزية.

وقال المدرب البرتغالي في مقابلة مع مجلة كيو.جي والتي نشرتها بموقعها على الإنترنت دون تحديد موعد اجرائها "بالتأكيد سأعود قريبا. لندن مكان رائع للعيش ومن أجل أن تكون الأسرة معا".

وأضاف المدرب السابق لريال مدريد: "أنا مستعد للخطوة القادمة كمحترف. أحتاج للمنافسة كل أسبوع".

وساهم مورينيو في تتتويج تشيلسي بالدوري في مايو الماضي، بعدما قاد الفريق للقب المسابقة مرتين متتاليتين في 2005 و2006 خلال فترة ولايته الأولى مع النادي.

ورجح مورينيو أنه تعمد صناعة حالة من "عدم الاستقرار" بين اللاعبين بعد الفوز مباشرة بألقاب لتجنب أي شعور بالتساهل.

وقال مورينيو الذي أقيل من تشيلسي بعد سلسلة من النتائج الضعيفة للفريق في بداية الموسم: "اذا كان المرء في أحد الأندية التي تفوز واذا أراد الفوز مجددا فيجب صناعة حالة من عدم الاستقرار داخل الفريق الفائز".

وأضاف: "يجب صناعة حالة من التشكيك ويجب ضم بعض اللاعبين الجدد مع عدم منح الفرصة للاعبين للشعور بالراحة. توجد قابلية طبيعية للشعور بالراحة. اذا لم يكن هناك أي رد فعل مع ثقة المرء في الفوز مرة أخرى لأنه فاز في عام واحد فان هذا صعب للغاية".

وتابع مشيرا لابتعاده عن العمل "لا أستمتع بهذا. أحتاج لكل شيء من أجل الشعور بسعادة كاملة لذلك سأعود إلى كرة القدم. أعتقد أن هذا هو مكاني الطبيعي".