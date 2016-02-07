هداف الدوري الإسباني لا يهتم بالتسجيل

أعرب المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز نجم فريق برشلونة عن سعادته البالغة بفوز فريقه 2 - صفر على مضيفه ليفانتي في المرحلة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني، مشيراً إلى أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة له هو حصد الفريق الكتالوني للنقاط الثلاث في ظل سعيه للاحتفاظ بلقب المسابقة للموسم الثاني على التوالي.

وقال سواريز عقب المباراة "إن ما يهمني في المقام الأول هو الحصول على النقاط الثلاث وليس تسجيل الأهداف".

أضاف لاعب برشلونة "أعترف بأننا لم نكن رائعين اليوم، ولكن لا يمكن لأحد أن يتوقع ظهورنا بشكل مثالي في جميع المباريات، فعلنا ما يكفي لتحقيق الفوز، وهذه النقاط هامة للغاية بالنسبة لنا".

ورغم الظهور الباهت لبرشلونة منذ بداية المباراة إلا أنه أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق ديفيد نافارو لاعب ليفانتي الذي سجل بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف سواريز الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

وسجل سواريز بذلك هدفه الخامس والثلاثين مع برشلونة في مختلف المسابقات، وهدفه العشرين في الدوري الأسباني، ليعود إلى صدارة هدافي البطولة متفوقا بفارق هدف واحد أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، قبل لقاء الفريق الملكي مع مضيفه غرناطة.

وعزز برشلونة بتلك النتيجة صدارته للمسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، علما أنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع سبورتنغ خيخون.