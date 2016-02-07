هنري يحذّر لاعبي مانشستر سيتي من غوارديولا

حذر الفرنسي تييري هنري لاعبي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من أن أيا منهم لا يضمن البقاء في موقعه مع قدوم بيب غوارديولا لتولي منصب المدير الفني للفريق اعتبارا من الموسم المقبل.

وكان هنري نجم هجوم أرسنال الإنجليزي السابق قد لعب تحت قيادة غوارديولا بفريق برشلونة الأسباني ، ولديه دراية جيدة بأسلوب المدرب الأسباني.

وكان مانشستر سيتي أعلن في وقت سابق ، رسميا عن تعيين غوارديولا مديرا فنيا للفري خلفا للتشيلي مانويل بليجريني اعتبارا من الموسم المقبل ، ويتوقع هنري أن يكون للمدرب الأسباني تغييرات فورية على الفريق.

وكتب لاعب المنتخب الفرنسي السابق في مقاله لصحيفة "ذا صن" البريطانية "لا شك في أن غوارديولا سيجري العديد من التغييرات بمجرد وصوله."

وأضاف "في الدقيقة التي يصل فيها إلى ملعب الاتحاد (معقل مانشستر سيتي) سيكون مدركا لما هو زائدا عن حاجة الفريق.. وإن لم يتوافق أي لاعب مع خططه ، سيكون خارج الفريق. بغض النظر عن قيمة اللاعب أو راتبه أو إنجازاته السابقة.. لا شيء مضمون".

