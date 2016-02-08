رانييري: الضغوط أصبحت على منافسي ليستر

قال الإيطالي كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي، إن الضغوط الآن على المنافسين من أجل إبعاد فريقه عن قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة بعد الفوز 1-3 على ملعب مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الحالي.

وسجل المدافع روبرت هوت هدفين، وأحرز الجناح الجزائري رياض محرز هدفا، السبت الماضي، ليرفع ليستر الفارق مع أقرب منافسيه إلى خمس نقاط.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف على أرسنال صاحب المركز الثالث، بينما يأتي سيتي في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن القمة.

وقال رانييري لوسائل إعلام بريطانية: "الضغوط كانت علينا في البداية، لأن هدفنا كان البقاء في الدوري الممتاز، لكن الآن الضغوط على الفرق الأخرى التي أنفقت الكثير من المال للفوز باللقب وبدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا أن نحتفظ بتركيزنا، وأن نتحلى بالواقعية. هذا مهم لأنه للمرة الأولى في حياتهم يفعل اللاعبون شيئا مميزا. من المهم عدم النظر إلى الوراء الآن".

واعترف رانييري أن فريقه قد يتأثر بضغوط المنافسة على اللقب، لكنه طالب لاعبيه باستغلال خبرة خوض معركة الهبوط الموسم الماضي لصالحهم.

وقال المدرب السابق لتشيلسي: "الضغط قد يكون مشكلة، لكن من المهم الاحتفاظ بالهدوء. ما مر به اللاعبون الموسم الماضي قد يساعد على هذا، لأن الضغوط كانت شديدة عليهم".

وسيحاول ليستر الذي لم يخسر في آخر سبع مباريات بالدوري إجهاض آمال أرسنال في المنافسة على اللقب عندما يحل ضيفا الأحد القادم على صاحب المركز الثالث.