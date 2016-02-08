رونالدو يثير الشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو الاثنين الشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد بعد تسلمه جائزة أفضل هداف في مسابقة الدوري الأسباني للموسم الماضي.

وقال اللاعب البرتغالي31/ عاما/ في تصريحات لصحيفة "ماركا" الأسبانية أثناء تسلمه الجائزة: "يتبقى لي عامان وسنرى ما يمكن أن يحدث في المستقبل، هذا هو العقد الذي لدي".

ويبتعد ريال مدريد في سباق الدوري الأسباني للموسم الجاري عن برشلونة المتصدر، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة، بأربع نقاط، الأمر الذي دفع رونالدو للتحدث عن حظوظ فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف رونالدو: "الآن علينا أن نحقق الألقاب وأن نفوز بدوري الأبطال مرة أخرى".

وتحدث اللاعب البرتغالي عن ما يعنيه له الفوز بلقب أفضل هداف في البطولة الأسبانية بعدما أحرز 48 هدفا في 35 مباراة في النسخة الماضية من المسابقة: "هذه البطولة تتميز بالندية العالية وتشهد وجود لاعبين كبار وقدرات فنية هائلة ولهذا فالتواجد هنا يعد أمرا مميزا".

يذكر أن هذه الجائزة هي الثالثة التي يحصل عليها النجم البرتغالي في مسيرته.