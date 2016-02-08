فان غال: كنا نستحق الفوز على تشيلسي

قال لويس فان غال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إن فريقه كان يستحق الفوز على تشيلسي بعدما تعادل الفريقان 1 / 1 الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقال فان غال :" أشعر بأننا لم نكافئ أنفسنا بالفوز لأننا كنا الفريق الأفضل".

وأضاف :" حتى الربع الأخير من المباراة لعبنا بشكل جيد وكان باستطاعتنا تسجيل أهداف أكثر ولكن كان علينا أن نتحكم في المباراة أفضل من ذلك ولكننا لم نفعل هذا".

وتابع :" عندما تريد أن تصبح ضمن أفضل ثلاثة اندية، وهو هدفنا، عليك ان تفوز بمثل هذه المباريات".

واكد :" الفجوة أخذة في الاتساع وهذا أمرغير جيد. عندما تشاهد هذه المباراة لا يمكن أن تقول سوى أننا نستحق الفوز، لكننا لم نفز وهذا الأمر يحدث في أوقات كثيرة".