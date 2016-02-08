ماتا: اليونايتد قدم أداء ممتعا

قال الإسباني خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن فريقه أوضح أنه قادر على تقديم أداء ممتع وهجومي خلال المباريات الأخيرة، بعد التعادل 1-1 على ملعب ناديه السابق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

وتعرض أسلوب لعب يونايتد لانتقادات حادة هذا الموسم ووصفه لاعبون سابقون في الفريق من بينهم بول سكولز وريو فرديناند بأنه "ممل".

ومع تزايد الضغوط على المدرب الهولندي لويس فان غال أظهر يونايتد رغبة أكبر في اختراق دفاعات المنافسين خلال الأسابيع الأخيرة، ليخسر الفريق مرة واحدة في تسع مباريات بكافة المسابقات.

ورغم تغير حظوظ الفريق فلا يزال يونايتد في المركز الخامس بفارق ست نقاط، وراء جاره مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع مع تبقي 13 جولة على نهاية الدوري.

وقال ماتا لموقع يونايتد على الإنترنت: "نحن نلعب الآن بشكل أفضل كثيرا. روح الفريق جيدة ونحن نعمل جيدا كمجموعة".

وأضاف: "الثقة تزداد عند الفوز واللعب بشكل جيد. أعتقد أننا نوضح الآن أنه يمكننا اللعب على أعلى المستويات وتقديم أداء ممتع وهجومي".

وتابع: "هذا ما نحاول أن نفعله. هذا ما تريد الجماهير مشاهدته لذلك نحن نحاول تقديم أفضل ما عندنا في كل مباراة. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية في آخر ثلاث أو أربع مباريات".

وسيتقابل يونايتد خارج أرضه السبت القادم مع سندرلاند المهدد بالهبوط.