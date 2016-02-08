مارتينيز يرشح آرون لينون للعودة إلى تشكيلة إنجلترا

رشح روبرتو مارتينيز، مدرب ايفرتون، لاعبه آرون لينون للانضمام إلى تشكلية إنجلترا في بطولة أوروبا لكرة القدم هذا العام، ويعتقد أن الجناح المتألق قد يساهم بقوة مع المنتخب في نهائيات فرنسا.

ولم يلعب لينون مع انجلترا منذ فبراير 2013 لكنه يظهر بشكل جيد مع ايفرتون بعد رحيله عن توتنهام هوتسبير، كما سجل ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات شارك فيها.

وردا على سؤال بشأن فرص لينون في الدخول لتشكيلة انجلترا ببطولة أوروبا 2016 قال مارتينيز لوسائل إعلام بريطانية "بالطبع الأمر لا يعود لي، لكن أحصل على فرصة للعمل مع آرون كل يوم وهو لاعب مهم للغاية".

وأضاف "نعلم جميعا الإمكانات التي يمتلكها. يوجد لاعبون آخرون في هذا المركز لكن أعتقد أنه يوضح إمكانية أن يمثل قيمة مذهلة لأي تشكيلة وقد يساهم بقوة مع منتخب بلاده بالطبع".

وكشف روميلو لوكاكو هداف ايفرتون هذا الموسم برصيد 20 هدفا أنه كان يلعب رغم معاناته من آلام بعد اصابته في الظهر خلال المباراة التي تعرض لها في الفوز 3-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم الأربعاء الماضي.

وقال لوكاكو لموقع ايفرتون على الانترنت "ترددت بعض الشيء في المران يوم الجمعة لكن نزلت أرض الملعب ولعبت رغم الآلام".

وأضاف "فعلت هذا عدة مرات خلال مشواري مع ايفرتون لكن وحتى مع لياقة بنسبة 80 بالمئة تمكنت من مساعدة زملائي. ربما ليس بالطريقة التي كنت أريدها لكن ساهمت بنصيب جيد من المجهود".

وبعد الفوز 3-صفر على ملعب ستوك سيتي يوم السبت الماضي أصبح ايفرتون في المركز الثامن قبل استضافة وست بروميتش ألبيون صاحب المركز 14 في الدوري السبت المقبل.