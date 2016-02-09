ريال مدريد يفقد مارسيلو وبيل أمام روما

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الاسباني سيفتقد جهود الثنائي الويلزي جاريث بيل والبرازيلي مارسيلو الاسبوع المقبل خلال مباراته امام مضيفه روما الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرض بيل 26/ عاما/ لإصابة في ربلة الساق اليمنى (السمانة) في يناير الماضي حينما كان على مقربة من استعادة مستواه المعهود، وربما يغيب عن الملاعب لنحو اسبوعين اخرين بحسب ما ذكرته صحيفتا "اس" و"ماركا".

وتعرض بيل لنفس نوعية الإصابة للمرة السابعة منذ انتقاله لريال مدريد قادما من توتنهام الإنجليزي في 2013 ، لكن إصاباته السابقة كانت في سمانة الساق اليسرى.

وتردد أن مارسيلو سيغيب عن النادي الملكي لنحو ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الكتف الأيمن خلال الفوز على ملعب غرناطة 1/2 الأحد الماضي. ولم يحدد ريال مدريد بشكل رسمي مدة غياب اللاعبين.

ويلتقي الريال بطل أوروبا في 2014، مع روما في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم 17 شباط/فبراير الجاري على أن تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو في الثامن من مارس المقبل.

ومن المتوقع أن يعود المدافع المخضرم بيبي لصفوف الريال بعد غيابه عن أخر مباراتين بسبب شد عضلي.

