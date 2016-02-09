زوجة باركر تسمح له بالمشاركة في الأولمبياد

نجح لاعب كرة السلة الفرنسي توني باركر في إقناع زوجته، الصحافية اكسيل فرانسين، بالسماح له بالمشاركة مع المنتخب الفرنسي في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016.

وقال باركر (33 عاما) في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "تحدثت كثيرا مع اكسيل واتفقنا، هي تعرف أهمية هذا الأمر بالنسبة لي، سأشارك في التصفيات وفي الأولمبياد إذا تأهلنا، أرغب في اللعب مع فرنسا، لقد قمنا بتقييم جميع المواقف واتخذنا القرار".

ويترقب باركر ولادة ابنه الثاني في نهاية يوليو المقبل، وهو ما يتزامن مع التصفيات المؤهلة للأولمبياد، التي تنطلق في الفلبين مطلع الشهر المذكور، ولهذا كانت الشكوك تحوم حول مشاركة اللاعب الفرنسي نجم سان أنطونيو سبيرز في هذه المنافسات.

وقال بارك في تصريحات ساخرة للصحيفة الفرنسية أن زوجته سمحت له بالمشاركة في التصفيات والأولمبياد شريطة أن يحرز ميدالية للمنتخب الفرنسي.

وتعد منافسات الفلبين هي إحدى البطولات الثلاث المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو، والتي ستلعب في وقت واحد في يوليو المقبل.

وتضم البطولات الثلاث ست منتخبات في كل منها، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل بطولة إلى الأولمبياد مباشرة.

ولم تتمكن فرنسا، بطلة أوروبا 2013، من قطع تذكرة صعودها مباشرة إلى ريو 2016، بعد سقوطها في الدور قبل النهائي من نسخة البطولة الأوربية في العام المنصرم.