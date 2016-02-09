كيليني يضع يوفنتوس ومدربه أليغري في ورطة

المصدر: تورين - د ب أ

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم أن مدافعه الدولي جورجيو كيليني لن يلحق بلقاء القمة امام نابولي وسيغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة في ربلة الساق (السمانة).

وتعرض كيليني 31/ عاما/ لإصابة في عضلات سمانة الساق اليمنى وغادر الملعب في الدقيقة 77 من المباراة التي فاز فيها يوفنتوس على فروسينوني بهدفين نظيفين.

وسيغيب كيليني عن مباراتين ليوفنتوس في الدوري الإيطالي بجانب مباراة الذهاب لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في تورينو يوم 23 من الشهر الجاري.