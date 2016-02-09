لويس إنريكي يرفض التعاطف مع غاري نيفيل

رفض لويس انريكي مدرب برشلونة تقديم أي تلميحات بشأن تشكيلة حامل اللقب في اياب قبل نهائي كأس ملك اسبانيا لكرة القدم أمام بلنسية الأربعاء.



وفاز برشلونة 7-صفر في لقاء الذهاب وهو ما يمنح لويس انريكي الفرصة لاراحة لاعبين من بينهم المهاجم ليونيل ميسي الذي يخضع للعلاج بسبب متاعب في الكلى.



وقال لويس انريكي في مؤتمر صحفي الثلاثاء "نستعد للمباراة وكاننا لم نحقق هذه النتيجة في لقاء الذهاب. ليس لدي ما أقوله بشأن ميسي."



وأضاف "سأعلن قائمة المباراة غدا مثلما هو الحال دائما. هدفنا دائما هو أن نكون أفضل من منافسينا. نتيجة مباراة الذهاب في طي النسيان."



وبعد الهزيمة المذلة أمام برشلونة ثم الخسارة 1-صفر على ملعب ريال بيتيس يوم الأحد الماضي زادت الضغوط على الانجليزي جاري نيفيل مدرب فالنسيا الذي لم يحقق أي انتصار في تسع مباريات مع الفريق بالدوري.



لكن لويس انريكي لا يشعر بأي تعاطف مع نيفيل المدافع السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب انجلترا.



وقال لويس انريكي "لا أحب تقديم تلميحات لمدربي الفرق المنافسة. سأعلن قائمة المباراة غدا."



وأضاف "هذه ليست مباراة سهلة. يجب علينا ايجاد الحافز للاعبين من أجل اللعب بمستويات جيدة."



وتابع "يجب علينا أن نرى ما اذا كان باستطاعتنا المنافسة في أي موقف. أتمنى أن يوضح الفريق هذا وأن يبحث عن الفوز منذ البداية."



