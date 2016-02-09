مشجعو الدوري الإنجليزي يفكرون بهجر المدرجات

يدرس مشجعو كرة القدم في انجلترا فكرة انسحاب جماعي احتجاجا على رفع اسعار تذاكر البرميير ليغ، بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليغراف" الثلاثاء.



وغادر نحو 10 الاف مشجع لليفربول ملعب "انفيلد رود" في الدقيقة 77 من مباراته السبت ضد سندرلاند (2-2)، اعتراضا على خطط رفع سعر التذاكر الى 77 جنيها استرلينيا (112،99 يورو).



وقال اتحاد مشجعي كرة القدم الذي يمثل المشجعين في انجلترا وويلز انه سيدعو لعقد اجتماع لمناقشة اجراءات منسقة، بينها انسحاب جماعي في وقت واحد من مباريات البرميير ليغ.



وقال كيفن مايلز المدير التنفيذي للصحيفة: "هناك عدة خيارات. انسحاب جماهير ليفربول اظهر بنجاح قضية تحمل تكاليف مباريات كرة القدم وينبغي ان تستمع الاندية".

ويعبر مشجعو اللعبة في انجلترا عن غضبهم من ارتفاع اسعار التذاكر، في وقت تستعد الاندية للحصول على زيادة كبيرة بنحو 8 مليارات جنيه استرليني من حقوق بيع البث التلفزيوني.

وقال الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول ان "الجميع في النادي له مصلحة كبرى في ايجاد حلول".

وانضم مدافع النادي السابق جيمي كاراغر الى المحتجين وظهر خارج الملعب مع الجماهير الغاضبة.