90 دقيقة تفصل برشلونة وأشبيلية عن نهائي الكأس

يسعى برشلونة حامل اللقب واشبيلية الى تمرير الوقت في اياب نصف نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم بعد سحقهما فالنسيا 7-صفر وسلتا فيغو 4-صفر ذهابا الاسبوع الماضي.



على ملعب "ميستايا" في فالنسيا الاربعاء، يتوقع ان يسير برشلونة من دون اي مشكلة تذكر نحو المباراة النهائية، ويحطم رقما قياسيا حققه في عهد مدربه السابق جوسيب غوارديولا في موسم 2010-2011، حيث لم يخسر في 28 مباراة متتالية، وذلك بعد تخطيه ليفانتي 2-صفر في الدوري المحلي.



والعدد مرشح للارتفاع اكثر باشراف المدرب الحالي لويس انريكي الطامح الى تكرار انجاز الموسم الماضي حين قاد فريقه الى احراز خماسية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا والكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للاندية).



ويتوقع ان يعمد انريكي الى تدوير تشكيلته بالكامل حفاظا على اساسييه لمواجهة ارسنال الانكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في 23 شباط/فبراير الحالي.



وكان برشلونة اعلن الاثنين ان نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي، افضل لاعب في العالم خمس مرات، سيتبع علاجا لتقييم تطور وضع حصيات الكلى التي ظهرت لديه خلال مشاركته في كأس العالم للاندية في ديسمبر الماضي.



وسجل ميسي ثلاثية في الذهاب واضاف الاوروغوياني لويس سواريز السوبر هاتريك. ويقدم برشلونة موسما رائعا على غرار 2015، في ظل التألق الرهيب للثلاثي ميسي وسواريز والبرازيلي نيمار، ما وضعه مجددا على رأس ترتيب الليغا.



وشدد انريكي الذي احتفل بمباراته المئة مع الفريق الكاتالوني ضد ليفانتي، انه سيلعب من اجل الفوز كما العادة وان كرة القدم علمته عدم التسليم في اي مباراة.



ومن جهة فريق "الخفافيش" الذي كان يحلم ببلوغه النهائي الاول في الكأس منذ 2008 عندما احرز اللقب على حساب خيتافي 3-1، تتواصل البداية الكارثية للمدرب الانكليزي غاري نيفيل، اذ عجز ضد مضيفه ريال بيتيس (صفر-1) الاحد عن تحقيق فوزه التاسع على التوالي في الدوري.



وكان نيفيل رفض الاستقالة بعد الخسارة الاخيرة المذلة: "انه اكثر ايامي ألما في كرة القدم، لقد حصل أمر مشابه، منها عندما كنت لاعبا، والان كمدرب".



وشرح نيفيل الاحتمالات التي لا تجعله يفكر بالاستقالة، رافضا الاجابة حول مستقبله مؤكدا "الايجابية تلازمني دائما في حياتي، وعندما اواجه اوقاتا كهذه لا استمتع بها على الاطلاق، كان الامر مؤلما".



وفي المباراة الثانية ضمن نصف النهائي، تغيب الاثارة ايضا بعد فوز اشبيلية الساحق ذهابا على سلتا فيغو 4-صفر بينها هدفان لمهاجمه الفرنسي كيفن غاميرو.



ويحتاج سلتا فيغو الى معجزة من اجل بلوغه النهائي لاول مرة منذ 2001، فيما يبدو اشبيلية، المتوج في 2010، بموقع قوي للحاق ببرشلونة الى النهائي.



واحرز اشبيلية اللقب خمس مرات اخرها في عام 2010 على حساب اتلتيكو مدريد 2-صفر، فيما بلغ سلتا فيغا النهائي ثلاث مرات خسرها جميعها اخرها في 2011 امام ريال سرقسطة 3-1.

