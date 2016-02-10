إنفانتينو يصل إلى إيران بحثاً عن دعمها

وصل جياني إنفانتينو السكرتير العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء إلى إيران ضمن حملته الواسعة لحصد الأصوات في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال السويسري إنفانتينو في تصريحات لوسائل الإعلام الإيرانية "أنا واحد من المرشحين (لرئاسة الفيفا) ، وبالتالي فالسفر إلى إيران يعد أمرا منطقيا."

وقال خبراء كرة قدم في العاصمة الإيرانية طهران إنه من المتوقع أن يحصل إنفانتينو على صوت إيران في الانتخابات المقررة في 26 شباط/فبراير الجاري ، نظرا لأن منافسه البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لا يتمتع بشعبية لدى الإيرانيين.

وربما يعود السبب في المقام الأول إلى الخلافات السياسية القائمة بين إيران والبحرين كما أن خلافات نشبت بين مسؤولي الكرة في إيران والشيخ سلمان منذ توليه رئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة.

وأعلنت أندية أوروبية كبرى أمس الثلاثاء دعمها لإنفانتينو كما أشار موسى بيليتي رئيس الاتحاد الليبيري للعبة إلى أن الشيخ سلمان لن يحظى بتأييد كلي من قبل الاتحادات الوطنية الأفريقية ، رغم إعلان اتحاد الكرة الأفريقي (كاف) تأييده للمرشح البحريني.

وتضم قائمة المرشحين لرئاسة الفيفا أيضا ، الأردني الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الفيفا السابق والفرنسي جيروم شامبين المسؤول السابق بالفيفا ورجل الأعمال الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل.