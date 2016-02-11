باريس سان جيرمان يرتبط بلوران بلان حتى 2018

المصدر: باريس - د ب أ

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في العام الماضي ومتصدر الترتيب في الموسم الحالي، عبر موقعه الرسمي على الانترنت، أن المدير الفني للفريق الأول لوران بلان وقع على عقد جديد يمتد حتى عام .2018

وتولى المدرب الفرنسي50/ عاما/ المسؤولية الفنية للفريق الباريسي عام 2013، وفاز معه ببطولة الدوري عامي 2014 و2015 ليصبح المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ النادي.

وتأهل باريس سان جيرمان، حامل لقب بطولة الكأس، أمس الأربعاء إلى دور الثمانية من نسخة الموسم الجاري من البطولة.

وحافظ باريس سان جيرمان على سجله خاليا من الهزائم في مسابقة الدوري المحلي بعد مرور 34 مرحلة.

وقال بلان متحدثا عن تجديد تعاقده: "إنها سعادة كبيرة، أشكر ثقة الفريق بي".